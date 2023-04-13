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鴻海大秀車用關鍵零組件硬實力　MIH將供應鏈帶向國際

▲臺北國際車用電子展覽會昨（12）日登場，鴻海科技集團展出多項電動車關鍵零組件。（圖／鴻海提供）
▲臺北國際車用電子展覽會昨（12）日登場，鴻海科技集團展出多項電動車關鍵零組件。（圖／鴻海提供）

記者許家禎／台北報導

臺北國際車用電子展覽會昨（12）日登場，鴻海科技集團展出多項電動車關鍵零組件，包括EPS電動助力轉向系統、乘用車固態電池、電控系統、碳化矽（SiC）元件等硬體；集團旗下三款最新電動車MODEL C、MODEL B、MODEL V也參與本次展會，展現造車工藝。

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臺北國際車用電子展覽會開幕當天，臺灣金控董事長沈榮津、電電公會理事長李詩欽、外貿協會理事長黃志芳等人來到鴻海展位觀展。也邀請包括國立臺灣大學、國立陽明交通大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、臺北市立第一女子高中、國立臺灣師範大學附屬高中、新北市立清水高中等國內院校組團前來觀展，期盼藉本次展會，讓更多年輕學子喜歡上電動車產業，向下扎根培育更多人才。

臺灣區電子電機同業公會監事召集人、鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，電動車是臺灣百年一遇的市場機會，也是臺灣資通訊產業轉型的重要方向，期待藉本次參展，促使產官學一起來研議如何推動電動車產業，持續完善整車研發、測試驗證的人才與環境，以及電動車基礎設施，讓臺灣成為全球電動車產業最信賴與可靠的夥伴。

由鴻海作為創始會員的MIH開放電動車聯盟，也參與本次展會，聯盟執行長鄭顯聰指出，MIH以軟體定義汽車作為發展電動車生態系的核心，並持續開發標準介面，未來會將臺灣的供應鏈和科技實力帶到國際社會，並在日本、美國和東南亞地區參與業界重要活動。

此次展會中，MIH和夥伴們共同展示了軟體定義汽車架構，包括基於微軟Azure的Digital Twins、TomTom的Digital Cockpit及Charger Map、Graphen ai的AI Assistant及Remote Diagnostic System、FIT的Smart Access以及VicOne的 Automotive Cybersecurity Solution，旨在共建整車軟體服務與資安系統。

此外，因應全球電動車產業浪潮，鴻華先進科技協理陳榮貴也應主辦方邀請，代表集團出席「2023國際智慧車產業商機交流論壇」，以「電動車自主開放平台研發分享」為題，就鴻華先進在電動車領域的產業經驗，和與會供應商代表進行交流與心得分享。

展品部分，由鴻海自行研發的「EPS電動助力轉向系統」，不同於傳統12Ｖ電機，該系統不僅升級至48Ｖ電機，體積更同步縮小了20%，搭配車安最高等級的ASIL D車輛安全控制器，展現出集團在電機、車用ECU、滾珠螺桿、機構件等關鍵技術力。

外界高度關注的乘用車電池方面，鴻海乘用車固態電池已具備60%左右的國產化程度，MIH聯盟成員供應比例更是達到100%；無負極全固態電池國產化、MIH供應比例均達100%，也採用承受更高工作電壓的材料，以及特殊堆疊封裝等先進技術。

電控系統方面，鴻海展示「一芯多屏」座艙控制系統，該系統導入集團自主研發、模組化設計的控制器；半導體展示上，集團也展出能因應電動車各類電力效能需求的碳化矽（SiC）功率模組，以及車載充電器、充電樁、直流轉交流電逆變器、直流轉換器等應用元件還有 1200V SiC MOSFET 製程，呈現集團在電動車上下游佈局的完整性。


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