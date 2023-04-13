內政部推「打詐綱領1.5」提高詐騙刑度　民眾黨批換湯不換藥

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賴香伶表示，「打詐綱領1.5」名義上是「升級」，但實際上仍延用去年7月發布的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」結構，包括識詐、堵詐、阻詐、懲詐等方針，乍聽之下似乎合理，細看卻漏洞百出。隨著科技日新月異，政府下架貼文、封鎖廣告「堵詐」永遠慢一步，阻止金流「阻詐」也只是截斷詐騙過程的其中一環，無法根絕問題；透過拍攝影片宣導「識詐」流於表面，應更多針對年輕族群，而「懲詐」分工不均，基層警察負擔過重。主責防堵源頭的NCC與數發部等單位卻雙手一攤、只會旁觀。政府花1年7個月擬定打詐綱領，大方向都對，但細節粗糙，難怪國人一直受害。
賴香伶指出，政府應先釐清首要問題，從源頭打擊詐騙集團，而非只會喊口號、用模糊焦點的方式欺瞞民眾。如今詐騙模式推陳出新，不只有騙轉帳、購買點數卡等常見犯行，虛擬貨幣詐騙，甚至涉及騙色、器官販賣等，都必須提出實際對策。眼見各種失敗的「國家隊」殷鑑不遠，民進黨政府切莫再口號治國，落實政策方針才是重點。
立委陳琬惠表示，去年打詐國家隊成軍12天，時任行政院長蘇貞昌得意展示輝煌戰果，包括破獲400多個詐團、抓到近2000人，以及查扣不法所得1億多元，然而政府一再宣示帶頭打詐，詐騙案卻越打越多，去年下半年詐欺案竟比上半年暴增3000多件，特別是投資型詐騙，例如使用公眾人物照片進行「假投資真詐財」，成長極為快速；政府研擬投資型廣告要實名制，但實際上如何控管也是個問題。
陳琬惠指出，法務部10日在內政委員會充分展現「光說不練」的本領，對於極為普遍的遊戲點數、第三方支付及投資型詐欺等，表示要再召開「研商會議」，整天研議、研議再研議嗎？打詐國家隊成立多久了，這不是擺明之前一直在潛水擺爛？法務部不了解，加密貨幣本身是去中心化的，根本無法被凍結，只能從交易平台所管理的「加密貨幣錢包（帳戶）」來凍結。至於調取加密貨幣的金流，可透過區塊鏈的交易紀錄來追蹤，但法務部目前僅培育5名相關技能的檢察事務官，嚴重低估追查的難度。
陳琬惠指出，詐騙份子之所以選擇走上犯罪道路，很可能是因為面臨生活壓力和經濟困境，大多數被起訴的都是可隨時被丟棄的車手，因此加重刑罰對遏止詐騙效果有限；且比起詐騙犯罪的國際化，我國實務上大多僅能透過基層員警「手動」防堵、效率太差，林右昌的「打詐綱領1.5」如果還是換湯不換藥，對防堵詐騙毫無幫助。
陳宥丞表示，如果說「錯誤的政策比貪污更可怕」，那比詐騙集團更可怕的就是「口號打詐」，蔡政府從打詐國家隊到打詐綱領，只有對百姓政令宣導、口號治國但毫無新意，面對層出不窮的詐騙手法根本沒有心思面對。從「13元通訊費」到「偽裝系統登入假頁面」，直接竊取所有個資，在實體通路買手機和海外買名錶，速度之快，在被詐騙的當下立刻防堵也緩不濟急！
陳宥丞指出，中央、地方應建立快速有效的聯繫系統，讓民眾、警察到金融支付端建立詐騙防火牆，減少資訊聯繫的時間成本，更能有效防止財產甚至人身安全詐騙。呼籲警政署、金管會將類似詐騙通報系統與止付程序更簡化且精進，需要在技術與法律兩方面共同努力，才能有效預防和打擊網路詐騙，保障民眾在網路世界中的財產安全。
民眾黨團表示，政策可以吹噓，但數字不會騙人，當詐騙變成台灣日常，政府不能一直碌碌無為，舊口號加上數據不能解決問題。識詐、堵詐、阻詐、懲詐，還有人才培育、觀念推廣、部會分工合作，乃至於制定法規，都需要更完善的討論。呼籲民進黨政府別再玩弄政治話術騙票，而是要及早讓國人免於詐騙之苦。