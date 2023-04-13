《我推的孩子》高橋李依配音被讚翻！漫畫原作限時免費看
赤坂明原作、橫槍萌果作畫的超夯作品《我推的孩子》（推しの子）於昨（12）日釋出首集，加長版90分鐘誠意十足，被劇迷大讚「劇場版規格」，除了YOASOBI 主題曲 「アイドル」（偶像）獲關注外，偶像小愛的配音員高橋李依也展現了驚人實力，官方配合首集播出原作漫畫第一集限時免費看。
記者鍾怡婷/綜合報導
《我推的孩子》以偶像生活為開始，除了帶有轉生要素的奇幻劇情外，還有神秘推理的懸疑，為了幫助劇迷快速進入劇情核心，首集拉長到90分鐘的電影規格。講述婦產科醫生五郎，意外得知偶像小愛懷孕的驚天秘密，雖然接受並支持小愛，五郎卻意外在小愛生產前夕，受到不明人士攻擊。
該劇受到劇情限制，無法展現給觀眾華麗的視覺衝擊，因此從聲優、音樂投入十足努力，其中主角小愛配音的高橋李依也展現了她的實力，既表達出了偶像的甜美，也讓觀眾接受小愛認為「説謊才是偶像的本質」的理念，進而對主角產生共鳴。首集播出後，高橋李依推特湧入粉絲大讚「確信它會成為我的年度最佳動漫」、「已經看過很多次漫畫，還是看得相當開心」、「小愛奪走我的所有目光」。
隨著首集播出，主題曲是YOASOBI演唱的 「アイドル」（偶像）、片尾曲女王蜂《Mephisto》（メフィスト）也獲得粉絲好評熱議，目前官方釋出原型小說「45510」線上看，加上原作漫畫限時免費看（限第一集）的活動。