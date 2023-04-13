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快樂水「神口味」回歸！7-11香草可樂2瓶49元　全家這款第2件10元

▲可口可樂回歸神級口味，即日起至5/2，7-11香草可樂2瓶49元、全家櫻桃可樂第2件10元。（圖／可口可樂提供）
▲可口可樂回歸神級口味，即日起至5/2，7-11香草可樂2瓶49元、全家櫻桃可樂第2件10元。（圖／可口可樂提供）

記者蕭涵云/台北報導

有「肥宅快樂水」之稱的可口可樂，迎接夏天回歸「神級口味」香草及櫻桃，還推出全新長標包裝，即日起至5/2，7-11「香草可樂」2瓶49元、全家便利商店「櫻桃可樂」享嚐鮮價第2件10元，期間限定開賣。而OOHA氣泡飲也打造全新「檸檬蜂蜜」口味，酸甜新上市。

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被譽為「最好喝口味」的香草口味可口可樂，曾於2005年停產，引發鐵粉哀嚎頻頻敲碗；去年回歸後再度席捲熱愛快樂水的大家，狂讚「像在喝漂浮」。今年打造全新長標包裝，即日起至5/2，限定7-11獨家上市，享嚐鮮價單瓶29元、2瓶享嚐鮮價49元；而櫻桃口味可口可樂則即日起在全家便利商店限定開賣，即日起至5/2，享嚐鮮價「第2件10元」。

▲快樂水「神口味」香草與櫻桃一起回歸。（圖／可口可樂提供）
▲快樂水「神口味」香草與櫻桃一起回歸。（圖／可口可樂提供）
▲香草口味可口可樂，600毫升，參考售價35元；7-11獨家上市，享嚐鮮價單瓶29元、2瓶享嚐鮮價49元。（圖／可口可樂提供）
▲香草口味可口可樂，600毫升，參考售價35元；7-11獨家上市，享嚐鮮價單瓶29元、2瓶享嚐鮮價49元。（圖／可口可樂提供）
另外，獨創1+1風味、0糖0卡0脂的「OOHA」氣泡飲，今夏也推出全新「檸檬蜂蜜」口味，與經典柚子海鹽、荔枝乳酸、水蜜桃烏龍茶，一起幫大家解渴。並在台北三創生活園區設置為期一個月的「OOHA」氣泡飲派樣裝置，分別於4/15(六)、4/16(日)、4/22(六)13:30-19:30，與「OOHA」氣泡飲戶外裝置合影，上傳至個人社群，即可獲得新品「檸檬蜂蜜」隨型罐乙罐，（數量有限送完為止；建議13歲以下小朋友需由家長陪同）。

▲櫻桃口味可口可樂，600毫升，參考售價35元，全家便利商店獨家上市，享嚐鮮價第2件10元。（圖／可口可樂提供）
▲櫻桃口味可口可樂，600毫升，參考售價35元，全家便利商店獨家上市，享嚐鮮價第2件10元。（圖／可口可樂提供）
▲OOHA氣泡飲，500毫升，參考售價35元/瓶；7-11與全家都有販售，享嚐鮮價單瓶27元、任2瓶49元。（圖／可口可樂提供）
▲OOHA氣泡飲，500毫升，參考售價35元/瓶；7-11與全家都有販售，享嚐鮮價單瓶27元、任2瓶49元。（圖／可口可樂提供）

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