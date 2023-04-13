只剩今天！5隻超帥退役警犬開放領養　7條件當「毛警官」家人

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三號畢業生是邊境牧羊犬「查理」，牠是從繁殖場被救援出來「苦過來的孩子」，有雙獨特異色瞳，個性聰明又愛玩。四號畢業生是德國狼犬「Ruby」是名清秀小姐姐，也是去年畢業生Cola的親姊，個性對狗傲嬌、對人撒嬌。五號畢業生是已經讀到研究所的德國狼犬「多吉」，上次畢業沒有買票上車，但相信美妙緣分，「好的家是值得等待的」。
📌新北警犬隊公開領養人7大條件：
1、認養人要年滿20歲，且經家庭成員全數同意領養。
2、家中有庭院、足夠空間或鄰近公園綠地等可供大型犬隻動物活動。
3、有飼養動物相關經驗，能負責照顧其至終老者。
4、無前科且無不良習慣及嗜好。
5、不曾違反動物保護法相關規定。
6、家庭成員可全天候陪伴狗狗。若為「否」，請詳述可陪伴狗狗時間及方式：在家可以自由活動。一天3次戶外便溺為原則。
7、同意新北警犬隊不定期至飼養處所追蹤犬隻照顧狀況。
新北警犬隊指出，若通過上述領養人資格初審者，如通過最終審核，在領養退役警犬前必須「接受新北警犬隊安排的飼主領養照養教育，如未完成視同放棄領養」，同時也得定期為警犬實施除蟲（跳蚤、壁蝨及心絲蟲等）及施打預防針，也不得違反動物保護法。
警犬找家貼文一出，網友紛紛留言「好棒，畢業了，可以好好的玩耍撒嬌了」、「拜託請一定要謹慎嚴格的幫這些乖孩子找到好的領養人！」、「趕快一起來過爽爽退休生活啦！」、「太帥啦！ 一定搶破頭的！」、「好想要全部帶回家啊！願孩子們能有個幸福的家庭，辛苦你們了」。
警犬隊成立8年多，去年起，將部分警犬在功成身退後開放領養，2022年申請領養人數共195名。去年開放認養10隻，有9隻媒合領養，但其中「粗骨」在規劃送養期間，因診斷出免疫性貧血及骨髓抑制等症狀，認養前病死，其他都生活得很好。