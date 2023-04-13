自辦政見會　徐巧芯喊話費鴻泰：讓傳承成為國民黨佳話

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徐巧芯參選有三大主軸，第一，他是非綠整合的先鋒，謝謝前台北市長柯文哲、新竹市長高虹安對他的鼓勵，黨主席朱立倫長長提到非綠聯盟，單靠國民黨的力量是不夠的，若能在他身上看到非綠整合的可能，那就代表這是2024年總統勝選方程式之一，離淘汰民進黨的目標就更近了。
第二，他是國會即戰力，新世代的選戰不一樣，越來越著重社群，他是少數有經營臉書、Youtube的民代，他更可以監督政府挖掘真相，過去包括唐鳳欠薪案、陳吉仲圖利案、陳時中疫苗案等，他都站在第一線，「能講敢戰」是他的個性，他會認真追逐對手的弱點，正是因為他尊重對手，所以從來不手軟。
三，傳承，他認為，選舉是一棒接一棒往前跑，而非一人跑完全程，交棒是一種藝術，相信他可以接住費鴻泰的一棒，讓國民黨在立法院有新戰力，他也會培養年輕人，讓年輕人在黨內發展長才、發光發熱，也讓更多年輕人接他的棒。
另外，徐巧芯也提出十大政見，包括NCC需要轉型正義；詐騙罰則提高、(監)督政府對人民個(資)的保護、 兩岸共同打擊詐騙犯；對美軍售預算嚴審、嚴格(監)督交貨期程是否如預期；能源不能只依賴天然氣，要求中央必須科學化處理核廢料、重啟核電；要求政府的新媒體採購必須揭露細項，避免網軍叢生；解密疫苗採購密件、追蹤光電弊案，揭露蔡政府弊端；中央(社)會住宅嚴重跳票；信義南松山再生計畫；動保法加重刑期、 區分刑度；女性凍卵補助試辦。
最後，徐巧芯也特別感謝費鴻泰過去近30年的經營，但國民黨到了該轉型的時刻，他會繼續接棒好好經營，讓全民知道國民黨的傳承精神。