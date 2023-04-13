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大學申請入學二階甄試5月登場　「審查資料上傳」今開放測試

▲大學申請入學二階甄試5月登場，「申請入學審查資料上傳」今（13）日開放測試。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.13）
▲大學申請入學二階甄試5月登場，「申請入學審查資料上傳」今（13）日開放測試。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.13）

記者李琦瑋／台北報導

112學年度大學申請入學篩選結果已經公告，通過第一階段篩選的考生，將於5月18日至6月4日參與大學校系自辦的二階甄試，而「申請入學審查資料上傳系統」將於5月4日起正式開放。為利考生預先瞭解並熟悉申請入學第二階段網路上傳（勾選）審查資料的操作介面及作業流程，大學甄選入學委員會今（13）日開放測試系統，供考生實作演練及提前檢視歷程資料。

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甄選委員會表示，相關操作說明與教學影音檔，已公告在「申請入學」網頁，請通過第一階段篩選考生上網查看並把握測試期間，提早熟悉操作流程，以利5月4日起正式系統開放後，不至於慌亂而延誤上傳。請考生進入測試系統後，選擇「申請入學」網頁，再點選「審查資料上傳」項下的「第二階段審查資料上傳系統（測試版）」，即可進行審查資料上傳測試作業。

由於111學年度高三應屆畢業生或110學年度畢業考生的課程學習成果、多元表現得使用高中學習歷程資料庫資料，故考生登入測試系統時，首先須針對通過第一階段篩選校系分別設定「勾選高中學習歷程資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每一校系僅限選擇一種繳交方式後，開始測試。若考生為109學年度以前已畢業生、非適用十二年國民基本教育課程綱要的高級中等學校畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等，繳交方式則一律採「自行上傳PDF檔」。

另外，111學年度高三應屆畢業生如對測試系統內，其高中學習歷程資料庫第一至第四學期的修課紀錄、課程學習成果、多元表現等檔案資料有疑義，務必在4月20日中午12點前於就讀高中上班時間進行反映，以維護自身甄試權益。110學年度畢業考生，如檢視第一至第六學期的學習歷程資料有疑義，應於審查資料上傳測試期間且於畢業高中所定時間內向畢業高中提出申請。

甄選委員會提醒，測試系統僅供考生測試並提前檢視及核對高中學習歷程資料是否正確，故考生於測試系統上傳（勾選）的繳交方式、審查資料不會列入正式資料，亦不會傳送予各通過篩選校系。考生仍須依112學年度大學申請入學招生簡章相關規定及時程，完成第二階段指定項目甄試繳費、報名及審查資料上傳作業。測試期間考生如遇有任何操作問題，可於每日上午8點至下午5點（例假日除外），逕洽甄選委員會服務專線：（05）272-1799。

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