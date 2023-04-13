中國修訂徵兵條例　重點徵集大學生

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解放軍報今天刊出「中央軍委國防動員部領導就新修訂的『徵兵工作條例』答記者問」。
軍方表示，新條例強調高素質兵員徵集，堅持以大學生為重點徵集對象，明確優先保證大學畢業生和對政治、身體條件或者專業技能有特別要求的兵員徵集；規定對高校可以直接分配徵兵任務，並建立大學生和有特別要求的兵員徵兵任務統籌機制；構建從國家到省市縣縱向貫通、從政府到高校橫向覆蓋的徵兵組織領導體系。
在對徵兵程序的優化方面，提高新兵入伍適應能力，及時淘汰入伍意志不堅定、患有隱性疾病的青年，在審定新兵前專門新增役前教育環節。
在新兵交接相關方面，除了要減少部隊大量抽調幹部骨幹領（接）兵對戰備訓練造成影響，還要求「新兵起運時地方政府應當組織歡送、新兵到達時部隊應當組織歡迎」，在全社會營造參軍光榮的濃厚氛圍和鮮明導向。
新條例並專設一章對戰時徵集問題進行規範。戰時根據需要，國務院、中央軍委可以在法律規定的範圍內調整徵集公民服現役的條件和辦法，可以重點徵集熟練掌握軍事技能的退役軍人，補充到原服現役單位或者同類型崗位，確保快速形成戰鬥力。
軍方表示，這次的徵兵工作條例修訂從2019年6月開始，歷時4年；修訂的原則是強化政治引領、聚焦強軍備戰等。（編輯：張淑伶/唐佩君）1120413