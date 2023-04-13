中國劃設禁航區！交通部晚間發飛航公告與航船布告

（中央社記者汪淑芬台北13日電）中國在台灣北方劃設禁航區，時間是16日上午全程27分鐘。交通部預計今晚9時發布飛航公告與航船布告，提醒可能經過禁航區的飛機與船舶注意並繞道。 我是廣告 請繼續往下閱讀 交通部昨天發布新聞稿，說明中國民航部門是在11日以服務電報（SVC）通知，以「從事航太活動」為由，於16日至18日每天上午9時至下午2時，逕自於台北飛航情報區內劃設警示區管制飛航，經抗議後改為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘。中央社記者上午主動聯繫交通部長王國材，王國材說明，發布飛航公告與航船布告時間預計是今晚9時，提醒可能經過禁航區的飛機與船舶注意並繞道。國防部昨天表示，中國劃設的禁航區距台灣北面85海里左右，位於民航要道，民航機數量多，包括往來日本、韓國、美國等。交通部也在新聞稿提到，有向中國表達無理劃設禁區將帶來巨大而不必要的飛航風險。這次中國劃設的禁航區並不在航港局一般發布航船布告的24海里範圍，但交通部認為有必要發布，提醒船舶避開。（編輯：唐聲揚）1120413中國修訂徵兵條例 重點徵集大學生「棋牌社」屢被查獲賭博？新北今起改列「特定行業」審查共軍演習致天然氣供應隱憂？王美花：若持續會是全球不可承受之重陸對台發起「貿易壁壘」調查 國民黨團：此時機點提出不合適