李昇基開戰韓媒！婚後首發聲「朋友勸分手」護老婆：她不能選父母
韓星李昇基7日迎娶李多寅，在圈內有好人緣的他，讓「半個南韓演藝圈」名人都到場祝福。他出道20年來零負評，卻因為娶了李多寅讓形象及名聲急速下降，由於女方家牽扯多項經濟犯罪案，在韓國觀感不佳，他也慘淪被撻伐的對象。對此，他昨（12）日不忍了，首度發聲護愛，坦言兩人交往時，身邊友人也勸他「為了形象分手吧」，但他霸氣表示：「我的妻子不能選擇父母。」也承諾未來夫妻倆會抱著「償還」的心過生活，也指出多則錯誤報導內容、點名兩位記者，正面槓上南韓媒體。
記者郭佩蓉/綜合報導
李昇基昨日在IG發出兩篇長文，先是和粉絲道歉，認為不該讓粉絲們一起受難，同時抱怨與李多寅交往時，身邊親近的朋友也勸他分手，「想想自己的形象」，但他態度堅定，雖知道妻子家庭形象差，但認為妻子無法選擇父母，又怎能因為父母的事情談分手？李昇基說，他在婚前早就與妻子約定好婚後要繼續回饋社會，用「償還」的心生活，就連此次婚禮禮金也全數捐給公益團體，幫助弱勢族群，豈料又見惡意報導，讓他實在忍無可忍：「當20年藝人，我從來沒有這麼感情用事過。」
李昇基也附上韓媒所撰寫的更正報導，主要在講述岳父母當初涉及操弄股價事件的新聞並非事實。但12日又出現惡意報導，說他是「騙子女婿」，對此，他也正式開槓南韓媒體，點名蔡記者為何不打電話到公司求證，或直接採訪他，更喊話該名記者：「您好，我現在有新公司，也有一位一起工作10年的經紀人，以後如果您要寫新聞，可以先聯繫一下嗎？拜託。」
此外，還有一名宇彬記者也同樣被點名，而該記者疑似與李昇基前經紀公司Hook娛樂關係良好，曾寫過「危機管理很差的李昇基，現在不該沈浸在新婚美夢裡」報導，對此，李昇基也強硬回應：「記者，我會告訴你背後可怕的幕後事實，如果您要追加採訪，麻煩與我聯繫。」李昇基也在文內提到，過去明星婚禮找品牌贊助不曾被報導，但他卻成為輿論焦點，讓他感到委屈又無奈，連發兩篇文糾正南韓媒體錯誤報導老婆娘家的事，也暗指Hook娛樂操控輿論，這除了是李昇基婚後首發聲，也是他面對老婆家人以及婚禮上諸多爭議以來，首次對外正式發聲。