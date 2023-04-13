開齋節不想顧老人！大馬不孝子女把父母餓到生病送醫住院
馬來西亞齋戒月已近尾聲，即將迎來開齋節（Hari Raya）。當地一名男護士在TikTok透露，有些不孝子女為了過節，會在接近連假時，想辦法把生病的父母送到醫院住院，目的就是希望能夠好好放假、不要照顧父母。有些子女為達目的不擇手段，讓父母連續幾天不吃不喝，餓到營養不良住院治療！
國際中心楊雅婷／綜合報導
這位暱稱@ayietdf的男護士在TikTok上傳一段影片，踢爆這些令人難以想像的事件，他說自己在醫院工作多年，經常看到一些生病的父母在連假期間，被子女以各種名義送到醫院住院。像是現在開齋節即將到來，醫院都會爆滿，不是因為這段時間大家的健康狀況下降，而是因為一些子女為了放假想出來的辦法。有些孩子會讓父母幾天不吃不喝，直到營養不送到醫院，就能直接住院。
他表示，「只要是連假期間，像是開齋節、華人農曆年，這種一次連休3、4天的假期，就會有這種情況發生。」過去他並不相信這種事會發生，直到自己入行親眼看見，才知道這種情況實際已真實存在好幾年。
另有一名藥劑師阿瑪卡瑪也在推特分享這類情況，這些孩子把父母送去住院時，會故意給院方錯的電話號碼，或者拒接醫院電話，直到連假過後才會接電話。「臥病在床的老人常會被這樣欺負，他們會被視為負擔，特別是連假期間，因此病房成了首選地。」