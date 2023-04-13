大馬企業重組、裁員頻傳 逾六成民眾擔心失去穩定收入
馬來西亞疫後經濟強勁反彈，2022年GDP成長8.7%，寫下逾20年來最大增幅，然而，這樣的經濟表現並未反應在就業市場。根據人力資源公司任仕達調查顯示，目前每5名大馬人中有3人擔心失去工作，原因是大馬陸續有企業進行重組、裁員，導致不少員工人心惶惶。
國際中心楊雅婷／綜合報導
任仕達（Randstad Holding NV）是世界僅次於德科集團的第二大人力資源服務公司，近期發布2023年Workmonitor調查結果顯示，隨著越來越多企業重組和裁員，馬來西亞民眾相當擔心工作和收入的穩定性，約60%受訪者擔心會因此失去穩定收入，逾半數受訪者表示，若無法與雇主簽訂雇用合約，不會接受該份工作；65%受訪者則表示，如果新工作加薪不多，不會跳槽。高達80%受訪者擔心經濟的不穩定性可能影響收入，但有86%的受訪者對於雇主仍抱持信心。
任仕達大馬區域主管法赫納因（Fahad Naeem）表示，在經濟及就業市場充滿不穩定性時，如果雇主可以提供員工更好的福利和保障，可以吸引到更多能力不錯的求職者。像是為員工提供日常開銷的津貼，或是與個人理財有關的課程，讓員工學習為自己的財務做好規劃，這類的「學習課程」，都對雇主招聘員工有所幫助。
此外，38%受訪者表示，因為目前的薪水太低選擇辭職，34%的受訪者考慮辭職，希望找一份薪水更高的工作，才能夠負擔不斷上升的通膨壓力。