陸對台發起「貿易壁壘」調查 國民黨團：此時機點提出不合適
中國大陸商務部昨宣布，就台灣對大陸貿易限制措施，展開「貿易壁壘」調查，涉及高達2455項商品。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗直言，前總統馬英九、國民黨副主席夏立言訪陸返台，兩岸應該春暖花開時，大陸此時提出調查並不合適，呼籲應暫緩實施。
記者翁子竣／台北報導
兩岸關係緊張之際，大陸商務部昨下午又發出公告，即日起就台灣對大陸貿易限制措施，實施貿易壁壘調查，涉及高達2455項商品，包括括農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查應於今年10月12日前結束；另若有特殊情況，最晚則可延長至明年1月12日。
曾銘宗今受訪坦言，在這時點上大陸提出調查不合適，因夏立言、馬英九才剛去訪問中國大陸回來，更是兩岸春暖花開時，「在這時點上提出，真的不合適」。曾銘宗說，項目高達2445項，調查後續也會進行相關保護措施，國民黨團要呼籲中國大陸，該調查時點不合適，要求暫緩實施。
國民黨立委賴士葆也呼籲大陸，「不要把經貿行為泛政治化」。他認為此行為像在針對民進黨黨主席賴清德，因賴的台獨本質中國大陸不再讓利，因此大家早有心裡準備，等於為ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）的早收清單，開始逐步收回片面讓利，但時機點不宜，無疑是替賴清德助選。