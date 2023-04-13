美元下半年轉弱！滙豐銀估美5、6月還會各升息1碼、明年Q2降息

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范卓雲預期，成熟經濟體在信貸環境縮緊下成長持續放緩，有助通膨壓力降溫，加上高基期效應和美國租金通膨放緩，租金佔美國消費物價指數30%，比例非常大，預估美國升息周期將於聯準會今年5月和6月各升息1碼、即0.25個百分點之後終結，下半年美國聯邦基金利率將維持在5.25%至5.5%水準，直至2024年第2季才開始降息，預計聯準會2024年第2、3、4季各降息1碼。
利率即將見頂也支撐全球債券市場表現，滙豐對全球投資等級企業債券持全面偏高比重配置，以鎖定較高殖利率，並偏好中期債券（5至7年存續期）。范卓雲也提到，由於美國勞工市場穩健，失業率目前仍處於歷史低水準，薪資通膨持續，聯準會在今年內降息的機會不大。
在股票投資方面，滙豐最看好亞洲股市，預期中國強勁的消費復甦和提振成長的政策將對今年亞洲市場前景造成利多。歐美信貸狀況縮緊帶動企業盈餘下修，是成熟市場表現的主要阻力，美國的就業市場與個人消費韌性較強，我們維持對美股溫和偏高比重配置觀點。此外，由於聯準會緊縮週期步入尾聲，美元已經見頂，預期美元在今年下半年轉弱，將為亞洲股債和貨幣消除不利因素。
在投資策略部分，滙豐偏好優質資產，聚焦個別精選領域和關鍵結構性成長主題，包括能源轉型、亞洲綠色轉型、人工智慧及自動化、基建投資、航太科技投資等機會。應對市場的不確定性，滙豐維持偏高比重配置避險基金，尤其偏好宏觀和多元策略避險基金，有助在波動市場中維持投資，捕捉市場動盪帶來的機會。對私募資產則持策略性配置，以分散投資組合風險，運籌帷幄掌握投資機會。
范卓雲也提到，受益於中國經濟復甦、美國利率見頂和美元回軟，滙豐預期未來6個月亞洲股市表現將優於成熟市場，並看好亞洲地區旅遊、航空公司、酒店、大眾消費和飲食的行業翹楚，香港零售物業業主、消費和保險公司前景展現吸引力。隨著中國政府對科技網路行業採取支持政策，亦看好具備市場競爭優勢、業務重組和融資潛力強勁的中國科網藍籌股，同時偏好東南亞的消費、銀行和基建龍頭企業。
此外，全球電子產品週期和盈利預測接近觸底，范卓雲預期，全球半導體和亞洲科技硬體行業將在今年下半年逐步復甦，在中國需求回升的支持下，亞洲科技週期逐漸改善，滙豐對台灣股票和亞洲科技板塊持中性配置，南韓半導體企業側重記憶體晶片和智能電話，復甦步伐可能較台灣科技同業緩慢，因此維持韓國股票偏低配置觀點。