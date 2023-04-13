基隆3區晚間無預警停電！1507戶受影響　台電緊急搶修中

美元下半年轉弱！滙豐銀估美5、6月還會各升息1碼、明年Q2降息

▲滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲今（13）日預估，美國5、6月還會各升息1碼，美元下半將年轉弱。（圖／滙豐銀行提供）
▲滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲今（13）日預估，美國5、6月還會各升息1碼，美元下半將年轉弱。（圖／滙豐銀行提供）

記者顏真真／台北報導

滙豐銀行今（13）日舉行今（2023)年第2季投資展望說明會。滙豐銀行指出，近期歐美銀行業經歷的動盪，帶來系統性金融危機的可能性不大，隨著各大央行和主管機關採取迅速行動，為面對困境的銀行提供必要的流動性支援，已大幅降低因流失存款所引發的流動資金壓力和金融系統風險，預期成熟經濟體在信貸環境縮緊下成長持續放緩，有助通膨壓力降溫，預估美國聯準會（Fed）5、6月會再各升息1碼，升息周期將在6月終結，並在2024年第2季開始降息，美元將在今年下半年轉弱，為亞洲股債和貨幣消除不利因素。

我是廣告 請繼續往下閱讀
滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲認為，近期歐美銀行業經歷的動盪，帶來系統性金融危機的可能性不大，歐美銀行資本金普遍充裕，遠高於主管機關設定的最低水準，目前資本適足率大幅高於2008年全球金融危機前的水準，而且銀行貸款拖欠率相當低，反映近期銀行業面對的挑戰主要是因流失存款導致流動性出現問題，而非發生信貸危機。隨著各大央行和主管機關採取迅速行動，為個別面對困境的銀行提供必要的流動性支援，已大幅降低因流失存款所引發的流動資金壓力和金融系統風險。

范卓雲預期，成熟經濟體在信貸環境縮緊下成長持續放緩，有助通膨壓力降溫，加上高基期效應和美國租金通膨放緩，租金佔美國消費物價指數30%，比例非常大，預估美國升息周期將於聯準會今年5月和6月各升息1碼、即0.25個百分點之後終結，下半年美國聯邦基金利率將維持在5.25%至5.5%水準，直至2024年第2季才開始降息，預計聯準會2024年第2、3、4季各降息1碼。

利率即將見頂也支撐全球債券市場表現，滙豐對全球投資等級企業債券持全面偏高比重配置，以鎖定較高殖利率，並偏好中期債券（5至7年存續期）。范卓雲也提到，由於美國勞工市場穩健，失業率目前仍處於歷史低水準，薪資通膨持續，聯準會在今年內降息的機會不大。

在股票投資方面，滙豐最看好亞洲股市，預期中國強勁的消費復甦和提振成長的政策將對今年亞洲市場前景造成利多。歐美信貸狀況縮緊帶動企業盈餘下修，是成熟市場表現的主要阻力，美國的就業市場與個人消費韌性較強，我們維持對美股溫和偏高比重配置觀點。此外，由於聯準會緊縮週期步入尾聲，美元已經見頂，預期美元在今年下半年轉弱，將為亞洲股債和貨幣消除不利因素。

在投資策略部分，滙豐偏好優質資產，聚焦個別精選領域和關鍵結構性成長主題，包括能源轉型、亞洲綠色轉型、人工智慧及自動化、基建投資、航太科技投資等機會。應對市場的不確定性，滙豐維持偏高比重配置避險基金，尤其偏好宏觀和多元策略避險基金，有助在波動市場中維持投資，捕捉市場動盪帶來的機會。對私募資產則持策略性配置，以分散投資組合風險，運籌帷幄掌握投資機會。

范卓雲也提到，受益於中國經濟復甦、美國利率見頂和美元回軟，滙豐預期未來6個月亞洲股市表現將優於成熟市場，並看好亞洲地區旅遊、航空公司、酒店、大眾消費和飲食的行業翹楚，香港零售物業業主、消費和保險公司前景展現吸引力。隨著中國政府對科技網路行業採取支持政策，亦看好具備市場競爭優勢、業務重組和融資潛力強勁的中國科網藍籌股，同時偏好東南亞的消費、銀行和基建龍頭企業。

此外，全球電子產品週期和盈利預測接近觸底，范卓雲預期，全球半導體和亞洲科技硬體行業將在今年下半年逐步復甦，在中國需求回升的支持下，亞洲科技週期逐漸改善，滙豐對台灣股票和亞洲科技板塊持中性配置，南韓半導體企業側重記憶體晶片和智能電話，復甦步伐可能較台灣科技同業緩慢，因此維持韓國股票偏低配置觀點。

美通膨降溫！美元指數跌破102　新台幣早盤回升破30.5元　

獲客出新招！電支業攜銀行推數位帳戶　存款消費同享最高3%回饋

疫情緩！旅遊娛樂盜刷增1.7倍　聯卡中心籲「5要3不要」

連7黑！出口首季跌破千億美元　財部估Q4才看得到隧道光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀