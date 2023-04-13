NBA附加賽／第10種子又爆冷！雷霆123：118勝鵜鶘

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兩隊陣中都有傷兵，鵜鶘除了Zion Williamson缺陣外，E.J. Liddell膝傷、Jose Alvarado脛骨傷勢也缺席。雷霆Chet Holmgren和Kenrich Williams因傷整季報銷，Luguentz Dort、Aleksej Pokusevski、Jaylin Williams和Jalen Williams則都在每日觀察名單中。
鵜鶘在第二節中段甦醒，並用14：5的攻勢結束此節，上半場鵜鶘63：57領先雷霆。鵜鶘禁區主力Jonas Valanciunas半場攻下「雙十」11分、12籃板，Brandon Ingram貢獻10分，但CJ McCollum表現低迷，僅進帳4分。
雷霆則以Luguentz Dort表現最佳，上半場狂轟20分，Shai Gilgeous-Alexande則遭到嚴防，僅貢獻7分。
第三節雷霆Shai Gilgeous-Alexande接管戰局，開啟飆分模式，單節狂砍17分，雷霆團隊灌進39分，反觀鵜鶘只拿下24分，前三節打完，雷霆96：87領先鵜鶘。
雷霆在末節遇到小亂流，打了超過4分鐘只拿下4分，鵜鶘拉出一波14：4的猛攻，再度翻轉戰局；接下來雙方進入拉鋸戰，5度戰成平手，7度互換領先，終場前28.1秒Shai Gilgeous-Alexande高難度投籃，雷霆取得1分領先。
亟欲搶分的鵜鶘，把球交給主將Brandon Ingram出手，可惜未能投進，之後雷霆Josh Giddey因犯規戰術站上罰球線且兩罰俱中，擴大領先至3分，鵜鶘最後2.8秒出現失誤，也葬送比賽勝利，遭到淘汰。
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