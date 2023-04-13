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NBA附加賽／第10種子又爆冷！雷霆123：118勝鵜鶘

▲西區排名第10的雷霆，在附加賽爆冷擊敗鵜鶘。（圖／美聯社／達志影像）
▲西區排名第10的雷霆，在附加賽爆冷擊敗鵜鶘。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

西區分居第9、10名的鵜鶘和雷霆今在2022-23 NBA球季附加賽對決，上演精采的拉鋸戰，雙方鏖戰到讀秒階段才分勝負，雷霆Shai Gilgeous-Alexander以五成命中率，攻下全場最高32分，包括28.1秒致勝跳投和2.1秒內的4罰全中，終場雷霆123：118擊敗鵜鶘，下一戰將與灰狼爭取西區第八種子。

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鵜鶘與雷霆本季4度交手，鵜鶘拿下3勝1敗，其中有一場是延長賽取勝，但3場比賽勝分都只在5分內；此役開賽鵜鶘一度取得19：10領先，但雷霆在Shai Gilgeous-Alexander帶領下，拉出一波10：0的猛攻，首節打完反取得32：29領先。

兩隊陣中都有傷兵，鵜鶘除了Zion Williamson缺陣外，E.J. Liddell膝傷、Jose Alvarado脛骨傷勢也缺席。雷霆Chet Holmgren和Kenrich Williams因傷整季報銷，Luguentz Dort、Aleksej Pokusevski、Jaylin Williams和Jalen Williams則都在每日觀察名單中。

▲Brandon Ingram轟下30分，可惜仍無緣率隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲Brandon Ingram轟下30分，可惜仍無緣率隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）
鵜鶘在第二節中段甦醒，並用14：5的攻勢結束此節，上半場鵜鶘63：57領先雷霆。鵜鶘禁區主力Jonas Valanciunas半場攻下「雙十」11分、12籃板，Brandon Ingram貢獻10分，但CJ McCollum表現低迷，僅進帳4分。

雷霆則以Luguentz Dort表現最佳，上半場狂轟20分，Shai Gilgeous-Alexande則遭到嚴防，僅貢獻7分。

第三節雷霆Shai Gilgeous-Alexande接管戰局，開啟飆分模式，單節狂砍17分，雷霆團隊灌進39分，反觀鵜鶘只拿下24分，前三節打完，雷霆96：87領先鵜鶘。

雷霆在末節遇到小亂流，打了超過4分鐘只拿下4分，鵜鶘拉出一波14：4的猛攻，再度翻轉戰局；接下來雙方進入拉鋸戰，5度戰成平手，7度互換領先，終場前28.1秒Shai Gilgeous-Alexande高難度投籃，雷霆取得1分領先

亟欲搶分的鵜鶘，把球交給主將Brandon Ingram出手，可惜未能投進，之後雷霆Josh Giddey因犯規戰術站上罰球線且兩罰俱中，擴大領先至3分，鵜鶘最後2.8秒出現失誤，也葬送比賽勝利，遭到淘汰。

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