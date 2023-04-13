破口在這！俄羅斯侵烏遭制裁仍獲數億元美製晶片　7成靠中港供輸

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儘管美國祭出制裁，俄羅斯仍持續透過迂迴途徑取得晶片，其中很大一部分是經由香港和中國的小型貿易商。《日經亞洲》從印度市場研究公司Export Genius取得俄國海關資料，檢視去年2月24日至12月31日的半導體進口數據，結果顯示，期間有3292筆價值10萬美元的相關進口交易，其中2358筆交易被標記為美國晶片製造商的產品，例如英特爾公司（Intel）、超微公司（Advanced Micro Devices）和德州儀器公司（Texas Instruments）等美國晶片業者，比重約佔70%，總價值至少達7.4億美元（約台幣226億元）。
在這2358筆交易中，有1774筆是從香港或中國商家供貨，比率約達75%，其中許多供貨商是中小型公司，有些甚至是在俄烏戰爭爆發後才成立。這些交易的金額達5.7億美元（約台幣173.56億元）。而在2021年同期，海關數據顯示，從香港和中國向俄羅斯出口的美國製晶片僅有230比，總價值為5100萬美元，也就是說金額飆升了10倍。
除了總交易金額外，產品的高額單價也引人注目。在其中一項價格最昂貴的交易中，香港「啊咕信息技術有限公司」（Agu Information Technology）出口價值超過1萬美元（約台幣30.45萬元）的英特爾晶片運往俄羅斯。根據香港的公司登記資料，啊咕是在去年4月才成立。
根據國際金融協會（Institute of International Finance）數據，2022年1至9月期間，俄羅斯半導體和電子電路產品比前一年增加36%。《日經亞洲》指出，這反映出俄羅斯積極尋求先進晶片。日本未來工學研究所的國防科技專家西山淳一（Junichi Nishiyama）表示，「控制飛彈和防禦系統需要大量具有高性能處理能力的半導體。」
出口數據顯示，高價值產品包括英特爾和超微的微處理器，還有超微子公司賽靈思（Xilinx）生產的可編程邏輯閘陣列（FPGA）。FPGA是種積體電路，大都用於飛彈。
在《日經亞洲》查詢此事時，英特爾表示已經全面停止向俄羅斯和白俄羅斯的客戶出貨，並強調「不支持或容忍產品被用來侵犯人權」。德州儀器和亞德諾半導體公司（Analog Devices）等其他報導中提及的美國半導體業者也表示，不會向俄羅斯或其他受制裁國家出售產品。
儘管晶片業者和老牌代理商面臨美國當局的嚴密審查，但仍有大量規模較小的貿易商難以進行監管，其中包括一人經營和近期新成立的公司。
以香港啊咕信息技術有限公司為例，根據出口資料，從2022年9月至12月，啊咕信息技術有限公司出口了超過6萬件英特爾半導體產品，總值約1870萬美元，其中涉及單價1.3萬美元的微處理器。但《日經亞洲》實際到該公司登記地址探訪時，發現諸多可疑之處，辦公室外連公司名稱的門牌都沒有。而該公司是在俄烏戰爭爆發後，於2022年4月成立。其他多家公司也情況類似，有業內人士認為十分值得關注。
日本一大型半導體貿易商主管表示，「新公司很難處理英特爾的交易，因為後者會進行嚴格的庫存管制。」此外，英特爾表示，啊咕信息技術有限公司並不在該公司的供應商名單中，該公司也沒有與之進行任何交易的紀錄。
報導指出，打擊對俄國的晶片二手交易或其他遭制裁的企業並非易事。2022年6月，美國商務部以「涉及援助俄國軍事援助」為由，對香港電子零件交易商信諾電子（Sinno Electronics）等業者進行制裁，但絕大部分被《日經亞洲》調查的公司都不在美國制裁名單上。
貿易律師柯特澤瓦（Benjamin Kostrzewa）指出，即使遭到制裁，香港和其他地方的小型貿易公司也可以改名繼續運作，要追蹤這類公司的對俄供貨情況，即使不是不可能，也非常困難。