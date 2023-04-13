謝賢「爺孫戀談12年」！交往小49歲女友 謝霆鋒幫付2000萬分手費
86歲男星謝賢當年在香港娛樂圈擁有天王地位，堪比現今的劉德華，身邊的花邊新聞更是不斷，他離婚後就談起「爺孫戀」，和小49歲的女友Coco高調交往，兩人時常被拍到當街擁抱、熱吻，但相伴12年後還是分手收場，謝賢還要兒子謝霆鋒給女方2000萬分手費，事後更在節目上透露，這12年來他不曾碰過女友。
記者賴禹妡/台北報導
謝賢過去曾有2段婚姻，先是和甄珍結婚3年，離婚後和狄波拉再婚，兩人生下謝霆鋒與謝婷婷，但第2段婚姻維持16年後也破局，這之後謝賢結識小49歲的上海女友Coco，兩人年紀差異雖時常被外人議論，但曬恩愛舉動不斷，還曾被拍到當街擁抱、熱吻，自此兩人攜手共度12年時光。
但當Coco年紀到了33歲，看到身旁同年的朋友都已成為母親，也湧起想成家的渴望，便找謝賢商量，但謝賢卻極力反對，因為他已經年事已高，沒辦法再照料一個幼兒，也讓他發覺不能再耽誤Coco的青春，便向女方提了分手。
謝霆鋒為了感謝Coco花了12年陪伴父親，還付了2000萬分手費，希望能彌補女方逝去的青春，而謝賢在和Coco分手後，也曾在節目上提到，他從來沒有和女友發生過關係，和對方交往只是為了吃飯、跳舞，排解心中的寂寞，兩人更沒有愛的結晶，但許多網友卻不買單，認為謝賢只是在建立人設，或是身體早出了問題。