中對台貿易壁壘調查 政院籲：正常貿易往來不必政治化
中國商務部昨日宣布，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查持續最長9個月，最遲預計在2024年1月12日結束。而發布時間正巧與民進黨正式提名黨主席賴清德參選2024總統大選為同一天，對此行政院指出，不希望中國將過往正常的貿易往來，被過度工具化、複雜化甚至政治化，國內相關部門都會做好因應。
記者陳威叡／台北報導
中國商務部昨日下午發布公告，就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查持續最長9個月，最遲預計在2024年1月12日結束。宣布時機點正好是民進黨正式提名總統參選人之際，調查最遲到明年1月12日，正好是總統大選前一天。
對此行政院發言人羅秉成指出，昨天相關部會經濟部、農委會都有回應，兩岸貿易關係有相關機制和法律規定，已經行之有年，如果有相關貿易上的問題，都可以坐下來談，也有相關機制可以來做，不希望正常貿易往來，是被過度工具話、複雜化甚至是政治化，相關措施和作為，部會都會做好因應。
羅秉成說，兩岸經貿往來應該正常有序，經貿互動也是互利互補，兩岸經貿往來，尤其台灣扮演世界上供應鏈的關鍵一環，中國不宜把貿易議題複雜化、工具化乃至政治化，來干擾區域間的貿易互動，對兩岸交流沒有幫助，如果有相關問題就將循相關機制磋商和討論，大家可以坐下來談，沒有必要做過度操作，乃至有政治聯想，這無助於兩岸往來和交流。有相關問題都可以坐下來談，不要做政治操作，引起不必要的困擾。