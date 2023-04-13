陸擬連3天對台設「禁航區」！交通部開轟抗議奏效　改全程27分鐘

中對台貿易壁壘調查　政院籲：正常貿易往來不必政治化

▲中國宣布對台2455項商品進行貿易壁壘調查，羅秉成表示不希望過往正常的貿易往來，被過度工具化、複雜化甚至政治化。（圖／行政院提供）
▲中國宣布對台2455項商品進行貿易壁壘調查，羅秉成表示不希望過往正常的貿易往來，被過度工具化、複雜化甚至政治化。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

中國商務部昨日宣布，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查持續最長9個月，最遲預計在2024年1月12日結束。而發布時間正巧與民進黨正式提名黨主席賴清德參選2024總統大選為同一天，對此行政院指出，不希望中國將過往正常的貿易往來，被過度工具化、複雜化甚至政治化，國內相關部門都會做好因應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國商務部昨日下午發布公告，就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查持續最長9個月，最遲預計在2024年1月12日結束。宣布時機點正好是民進黨正式提名總統參選人之際，調查最遲到明年1月12日，正好是總統大選前一天。

對此行政院發言人羅秉成指出，昨天相關部會經濟部、農委會都有回應，兩岸貿易關係有相關機制和法律規定，已經行之有年，如果有相關貿易上的問題，都可以坐下來談，也有相關機制可以來做，不希望正常貿易往來，是被過度工具話、複雜化甚至是政治化，相關措施和作為，部會都會做好因應。

羅秉成說，兩岸經貿往來應該正常有序，經貿互動也是互利互補，兩岸經貿往來，尤其台灣扮演世界上供應鏈的關鍵一環，中國不宜把貿易議題複雜化、工具化乃至政治化，來干擾區域間的貿易互動，對兩岸交流沒有幫助，如果有相關問題就將循相關機制磋商和討論，大家可以坐下來談，沒有必要做過度操作，乃至有政治聯想，這無助於兩岸往來和交流。有相關問題都可以坐下來談，不要做政治操作，引起不必要的困擾。

陸對台發起「貿易壁壘」調查　國民黨團：此時機點提出不合適

中國調查台貿易壁壘　王美花：不設前提磋商要看對岸意願

中國啟動貿易壁壘調查！國台辦：台灣長期單方面採取限制措施

中國對台發起貿易壁壘調查　經濟部3點回應：願不設前提下磋商

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀