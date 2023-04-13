新北聯合婚禮今午線上登記起跑 拿好禮抽大獎限量100對
新北市政府民政局今（13）日召開2023新北市聯合婚禮活動報名記者會，預告將在6月18日於市府一樓大廳隆重大辦理，除了邀請新人穿著中西式婚紗禮服呈現今年中西式經典風華主題外，並有純銀手環、飯店住宿券等10項成家好禮，還有機會抽中APPLE WATCH、冰箱、洗衣機及電視等家電50個獎項，活動從今日起至20日止採線上方式報名，為期8天，限量100對，歡迎新人踴躍報名。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府副市長劉和然表示，聯合婚禮是新北市非常具有代表性的活動，每年都吸引許多新人報名參加，不只主題浪漫，也多樣創新，每每為新人們締造特別又難忘的回憶，升格至今已邁入第14場；希望透過活動可以鼓勵年輕朋友結婚及生育，降低少子化的衝擊。
新北市政府民政局長柯慶忠表示，今年以「天作之合 幸福Two兔好」主題為名的聯合婚禮，將首度於市府一樓大廳舉行，邀請100對新人穿著中西婚紗禮服，除了可以獲贈「新北傳奇祝孕金鏟子」外，還有純銀手環、飯店住宿券、小家電、富里特色米禮盒、桂花梅酒-冷變對杯禮盒、大小合照精美相片組、婚禮主題客製隨身碟、客製結婚證書等。
民政局補充說明，婚禮當天也將抽出APPLE WATCH及多項成家好禮，包括冰箱、65吋液晶電視、洗衣機等家電計有50個獎項，中獎率高達5成，鼓勵新人快樂幸福成家。
聯合婚禮即日起至4月20日止採線上方式報名，為期8天，限量100對，設籍或就業於新北市的未婚男女皆可報名，如超過限額將進行公開抽籤。相關資訊請上新北市民政局網站查詢（www.ca.ntpc.gov.tw），或電洽02-29603456 轉8005。