「鷹眼」重傷3個月後拄拐杖首現身！傑瑞米雷納坦言：很緊張
以漫威電影角色「鷹眼」走紅全球的好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）今年一月因位於北美的住處遭遇暴風雪，在剷雪時意外遭到鏟雪車輾過，受到嚴重傷勢，全身超過30根骨頭斷裂，所幸緊急送醫治療後，病況已穩定，後來他也曬出術後病床照，在IG向粉絲報平安。他11日出席新作首映活動，也是事發後首度公開現身，被問到心情如何，他坦言：「要站起來走到外面的世界很緊張。」
記者郭佩蓉/綜合報導
傑瑞米雷納11日為了宣傳新作品，出席公開活動，只見他身穿深藍色西裝，氣色不錯，一手拄著拐杖，雖然行動沒有過去如此靈巧，但步伐相當穩健，復原狀況看似良好。
根據外媒《People》報導，傑瑞米雷納透露此次活動是他第一次從床上起來，離開復健中心，在事發後首次公開現身，心情難免忐忑不安：「你知道要站起來並且走到外面的世界，很緊張，對我來說意義重大，但也是朝著我希望的方向前進，這是我現在想做，也是想要的生活。」他的家人也始終陪伴著他，讓他感性表示：「對我來說，這就是一切。」不管做什麼事，背後都有家人支持，尤其女兒對他格外重要：「能與最愛的人一起做喜歡的事，就像在天堂一樣，真的很棒。」
回到事故發生當下，傑瑞米雷納的發言人當時表示，由於天氣不佳，傑瑞米元旦在剷雪時，意外受傷，雖當下情況危急，不過還好直升機緊急將他送至當地醫院，狀況已穩定。而傑瑞米雷納後來也說，自己當時狀況仍然很糟，連打字都很困難，但十分感謝外界送來的祝福。