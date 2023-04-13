藍營亂入綠初選 黃守達喊話羅廷瑋：立委大選你支持誰？
民進黨中6選區立委初選，何昆霖昨邀請24位里長為他站台，但大部份屬藍營，連可能代表國民黨參戰的市議員羅廷瑋，也公開表態支持。另一參選人黃守達批評，羅廷瑋蹭聲量蹭到民進黨初選，應該承諾大選也支持何昆霖，否則豈不自相矛盾？他並建議黨中央，在此區採取對比式民調、選出最能對抗羅廷瑋的候選人。
記者顏幸如／台中報導
民進黨因立委黃國書不競選連任，中6選區（中西東南區）有前市議員何敏誠之子何昆霖、市議員江肇國、市議員黃守達3位新人競爭，下星期將舉辦電話民調。何昆霖昨邀請選區內24位里長為他站台，但里長大部份來自藍營，其中僅1人為民進黨籍，且多人來自積極佈署參選立委的市議員羅廷瑋系統。羅廷瑋事後亦表示，基於個人理念不分藍綠，又是何敏誠乾兒子，自己在公開場合都替何昆霖拉抬，拜託地方民眾於初選民調支持何昆霖。
黃守達今（13日）批評羅廷瑋「蹭聲量蹭到民進黨初選」裡，連正常的國民黨人也看不下去。他喊話羅廷瑋，若真肯定認同何昆霖，是否願意承諾不只初選、連大選也全力支持何昆霖？如果羅廷瑋不願意，就是邏輯自相矛盾，顯然把民主當笑話、選舉當兒戲，是非常不尊重民主與選民的行為。
黃守達說，羅廷瑋目前是國民黨最有可能的參選人，這樣的動作對於東西東南區好不容易培養出來的優良政治文化，是很大的傷害與衝擊。他建議民進黨中央和其他參選人，同意這次民調採取對比式，一起面對破壞中西東南區政治文化的主要對手。目前黨中央發放的問卷，他已填寫採對比式民調，以羅廷瑋為主要對手，選出最能對抗藍營、最強的人選。