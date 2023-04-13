台東大學自助餐「1肉4菜180」！雞腿滴血學生氣炸　業者曝計價法

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原PO在臉書爆料公社社團貼文，寫到「台東大學上個月開幕的自助餐，才知道原來台東物價這麼可怕，還是在校園裡！」表示開幕第一個月價格還算合理，但「這兩天突然開始秤重（菜秤重、肉另外算單價），逢人問就哭說物價很貴...」甚至還出現血色雞腿，「當天我拿未熟的雞腿給店員看，店員只是掃一眼，直接拿50元給我，斜視我一眼就走掉了，一句道歉都沒有」。
有網友認為自助餐的算錢法常把大家搞得一頭霧水，永遠無法搞懂算錢阿姨的目測標準，從照片來看，不同學生夾的菜，只有菜飯沒主菜，有青椒炒肉主菜或是主菜是雞腿，價格都直逼外頭連鎖速食店的套餐。
貼文一出引發不少網友共鳴表示，「是連餐盤的價格一起算嗎？」、「很難想像這種會出現在校園」、「太扯，不如外訂便當」、「不合理生意就會慢慢下滑了」、「學校沒其它選擇了嗎？」
還有人批說，「以為在大學裡面開餐廳穩賺不賠嗎？」、「扯到不行……什麼時候學餐那麼好做！」、「自助餐，隨意喊價賣」、「現在青菜也沒貴到這種程度吧」、「這太狠了」、「比台中市區都還貴」、「什麼時候信義區跟101搬到台東了。」
其他人也認為別人的學生餐都是嘉惠學生，這樣太誇張了，不確定是否學校收業者的租金太貴？也有人看了照片覺得，「菜量看起來是有多，但是學生價不應該這麼貴。」至於網友在臉書爆料公社指控是否屬實，目前仍待校方釐清中。