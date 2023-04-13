再表態挺郭台銘選2024總統 陳玉珍籲侯友宜：好好發展新北
國民黨2024總統候選人引發關注，呼聲最高的新北市長侯友宜迄今未表態，而潛在候選人之一的鴻海創辦人郭台銘，近期則大動作宣布願代表國民黨參選總統，甚至為4年前負氣退黨鞠躬致歉。與黨內普遍挺侯立場不同，明確表態挺郭的國民黨立委陳玉珍今（13）日受訪再表示，郭比較適合參選，而侯則應好好把新北發展好。
記者翁子竣／台北報導
國民黨還未敲定總統候選人，加上侯友宜仍未表態使基層愈發焦慮。陳玉珍昨受訪認為，不覺得黨內對侯友宜已經有共識，他也表態仍支持郭台銘選2024總統，並對郭在企業經營能力與國際觀感到敬佩，「知識藍、經濟藍都覺得郭台銘代表國民黨能獲勝。」
陳玉珍今受訪時再度表態，郭台銘經營國際企業也有好成績，人格特質有果斷決策力，對國際局勢經濟發展也很優秀，可看出領袖能力毋庸置疑。他認為，郭台銘與侯友宜都非常優秀，但自己覺得郭比較適合，侯則應好好把新北發展好，讓新北市民享受高品質施政，台灣百姓重視安居樂業，厭倦了政治鬥爭，希望不用活在恐懼中，而郭在這方面能達到目標。
另外，針對國民黨有望最快5月就徵召侯友宜參選，陳玉珍則說，徵召步驟會按既有步調，黨內有共識採取徵召，但並非有共識要徵召誰，黨中央也都很明白期程，也認為國民黨主席朱立倫會給予候選人一個公平的機會，不會把人找來講一講就徵召侯友宜，應會按照內參民調。