高溫飆破30度！全家「3款熱銷涼麵」回歸 7-11氣泡檸檬紅茶15元
今明兩天受高壓迴流影響，各地高溫都有機會超過攝氏30度，全家瞄準高溫商機，即日起3款涼麵好評再回歸，包括「日式蕎麥沾麵」、「椒麻香蔥涼拌麵」及「胡麻讚岐烏龍冷麵」售價62元；7-11本週限定優惠14日至18日開跑，SUAN氣泡檸檬紅茶買1送1，單瓶只要15元開喝。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家3款涼麵回歸開賣，「日式蕎麥沾麵」選用日本蕎麥粉呈現道地美味，清爽解膩；「椒麻香蔥涼拌麵」倒入香蔥醬油與花椒辣油雙醬包讓人食慾大增；「胡麻讚岐烏龍冷麵」適合喜歡烏龍麵Q彈口感的消費者，淋上日式胡麻醬汁香氣大增。4/19起於APP「隨買跨店取」推出62元涼麵6入320元優惠（售完為止）。
並且可搭配冷藏雞胸肉補足生活能量，共有多達6款不同口味雞胸肉供選擇，包含泰式香檸嫩雞胸、鐵板黑胡椒嫩雞胸、法式舒肥嫩雞胸、川味香麻嫩雞胸、鹹水雞胸（上述皆售價59元）及秘香椒麻嫩雞胸（售價69元），即日起更推出指定雞胸肉加20元可購買光泉無加糖濃豆漿、黑豆漿補充滿滿的蛋白質。
7-11明（14）日起至4月18日限時五天限定優惠，有SUAN氣泡檸檬紅茶買1送1，原價29元平均只要15元一瓶。此外，迎接每年3月下旬「金鑽鳳梨」產季，7-ELEVEN現已於實體門市販售「OPEN將-金鑽鳳梨切片」，售價55元，商品外盒是愛吃鳳梨的OPEN將童趣設計，鳳梨採收後全程低溫配送，並採用切片規格，方便外食族品嘗不沾手，4月19日至5月16日間享第二件8折。