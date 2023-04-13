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學生輕生案豐中校長丟官　前學務主任改送教評會嚴懲

▲人本基金會、民代3月陪同家長開記者會，要求教育體系不能置身事外。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.13）
▲人本基金會、民代3月陪同家長開記者會，要求教育體系不能置身事外。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.13）

記者顏幸如／台中報導

台中市豐原高中學生輕生案，繼10日校方認定學務主任等4人不當管教後，教育局今決議校長記大過1次、拔除校長職務，並退回校事會議送交考核會的決議，要求學校依情節重大等理由，改將前學務主任移送教評會依法嚴懲嚴辦，最重不排除解聘。

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台中市豐原高中蔡姓學生2月18日開學第2天在家輕生，事後學生陳情指係長期遭師長集體霸凌、人本基金會也陪同家長開記者會，指控校方相關人員偽善。豐中校事會議10日下午認定，前學務主任、主任教官及2名學務創新人員有不當管教，造成學生身心傷害，將各依身分行政議處；另3人並無不當管教情事。校事會議並決議，依各身分別將4人移送考核會或相關委員會做行政議處。

但教育局昨接獲學校函送的調查報告及校事會議紀錄，認為前學務主任渉不當管教且情節重大，不該只移送頂多行政處分記過的考核會。教育局隨即發函給豐原高中，要求依《教師法》規定將前學務主任移送教評會。教育局指出，應依據《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》進行審議，予以嚴懲嚴辦，最重不排除解聘。

▲人本基金會指該案調查至今，尚有多個漏網之魚。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.13）
▲人本基金會指該案調查至今，尚有多個漏網之魚。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.13）
至於校長懲處部份，教育局今（13）日召開校長考核會議檢討究責，認為校長於事件發生後消極處理，致延誤啓動調查時機，事件擴大後也未見領導統御能力，管理失當，決議記大過一次，並認定已不適任校長一職，依據《高級中等教育法》第17條及第15條規定解除職務。

對於人本基金會及前學生社團幹部，指該案尚有多個漏網之魚，教育局強調，目前霸凌調查小組的工作仍持續中，教育局也會繼續積極督導學校調查及處置作為，如有違法一定嚴辦，日後也會持續強化教師正向管教專業知能、營造友善良好的學習環境。

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