學生輕生案豐中校長丟官　前學務主任改送教評會嚴懲

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但教育局昨接獲學校函送的調查報告及校事會議紀錄，認為前學務主任渉不當管教且情節重大，不該只移送頂多行政處分記過的考核會。教育局隨即發函給豐原高中，要求依《教師法》規定將前學務主任移送教評會。教育局指出，應依據《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》進行審議，予以嚴懲嚴辦，最重不排除解聘。
至於校長懲處部份，教育局今（13）日召開校長考核會議檢討究責，認為校長於事件發生後消極處理，致延誤啓動調查時機，事件擴大後也未見領導統御能力，管理失當，決議記大過一次，並認定已不適任校長一職，依據《高級中等教育法》第17條及第15條規定解除職務。
對於人本基金會及前學生社團幹部，指該案尚有多個漏網之魚，教育局強調，目前霸凌調查小組的工作仍持續中，教育局也會繼續積極督導學校調查及處置作為，如有違法一定嚴辦，日後也會持續強化教師正向管教專業知能、營造友善良好的學習環境。
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