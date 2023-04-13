稱「看新聞才知貿易壁壘一事」？王美花說明與ECFA關聯和啟動時機

我是廣告 請繼續往下閱讀
各黨派立委今日於立法院經濟委員會對於此事表達關切。民進黨立委陳亭妃提到，經濟部昨日發表的三點聲明「有講跟沒講一樣」，商總、工總以及工商協進會近期皆陸續前往中國，回來之後，中國商務部卻有這樣的動作「非常不友善」，時間點故意延後至明年的1月12日，隔日為台灣總統大選，明顯是要「以經濟干擾政治」，今天台灣限制的是對台有重大影響的主題產品，過往與任何一國在討論經貿往來時，本來就是要考量到台灣經濟，現在經濟部針對貿易壁壘的聲明，表示「不設前提與中方磋商」，大家都在擔心「台灣的態度變軟了嗎？」
王美花指出，兩岸貿易情勢非常不同，兩岸在2001年跟2002年加入WTO時，並無將相關的貨品進行磋商，情況一直延續至此，不過當貿易壁壘啟動時，規範上皆有表示要通知對方政府啟動磋商等，至於中方啟動貿易壁壘的時間點，是否有其他額外的目的，國人可自行評斷，而願意「不設前提磋商」是由於台灣是WTO的一員，因此遵循此規範之下願意進行磋商。
陳亭妃說，台灣是「法治國家」，因此堅持依循WTO規範，但中國是「人治國家」，有「法」的概念嗎？過去台灣的農漁產品被擋，一直到相關進出口被片面更改，甚至是「說擋就擋，說停就停」，現在根據中國對外貿易壁壘調查第十四條規定，在公告前應先通知台灣，「結果有嗎？」
王美花回應，中國將啟動調查，自己也是從新聞上得知，因此在新聞發布以前，經濟部是不知道的。
陳亭妃強調，台灣的態度不能再軟弱，現在大家都在憂慮，中國此舉，是否也會影響到ECFA？王美花說，這兩件事沒有直接關係，未來會不會有關係，還不確定。
陳亭妃直言，過去與中國的每一項協議以及ECFA，台灣皆屬被動的一方，對方皆可片面的去做更改，中國什麼時候要用什麼樣的經濟手段去壓制台灣，無從得知，台灣應該要未雨綢繆，該如何分散或轉換經濟都須持續努力。
國民黨立委楊瓊瓔也表示，2022 年台灣農產品出口中國大陸金額為6.78億美元，比前年少四成，另外，台灣去年對中國的貿易順差為1000億美元，接下來該與中國如何溝通？台灣食品業挫咧但，甚至有人懷疑此舉是取消ECFA前兆？
王美花回，若根據WTO的規範，貿易障礙的調查必須通知對方政府，不過這部分並非與食品業有直接關係，這件事也才剛啟動調查，後續走向如何都不曉得，去年經濟部啟動對食品業的對外行銷，今年也會持續。
楊瓊瓔坦言，現在台灣面臨如此嚴峻的考驗，政府是人民的靠山，要如何協助產業，有沒有溝通的管道？接下來經濟部會有哪些作為？
王美花指出，政府會做跨部會討論，相關諮商也會由談判辦公室以及WTO代表來溝通，按照國際案例，調查的程序是對方要將申訴書內容通知給我方，我方政府後續會怎麼回應、由誰來回應目前都已啟動討論，隨時都在聯繫，維護產業界權益。
媒體於會中追問，假設陸方持續對台採去強硬措施，卻仍堅持不與台溝通，台灣將如何因應？王美花表示，啟動貿易調查有一定的時間，這段時間也會進行相關的沙盤推演，這個貿易障礙不管是以WTO會員與會員的概念，或是中國自己的規範，皆須事先通知對方政府，若無按照程序，貿易壁壘調查也不會完整。
所以台灣傾向中國通知WTO，才會有相關的因應措施，也就是說，要等待對方出擊，台灣才會祭出策略？王美花回應，的確會是如此，但會謹慎因應。