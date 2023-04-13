陸擬連3天對台設「禁航區」！交通部開轟抗議奏效　改全程27分鐘

馬克宏支持台灣維持現狀　仍堅持不應淪美國附庸

▲法國總統馬克宏上週受訪時稱歐洲不該捲入台海衝突、也不該做美國附庸引發譁然。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏上週受訪時稱歐洲不該捲入台海衝突、也不該做美國附庸引發譁然。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社阿姆斯特丹12日綜合外電報導）法國總統馬克宏上週受訪時稱歐洲不該捲入台海衝突、也不該做美國附庸引發譁然。他今天說法國仍支持台灣維持現狀，但堅稱身為美國盟友不代表要淪為附庸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）今天完成對荷蘭的國是訪問。訪荷期間不時遇到抗議退休金改革的馬克宏表示法國仍支持台灣維持現狀，但堅持歐洲既不該跟在華府或北京後面，也不應捲入任何衝突升溫。

他在阿姆斯特丹與荷蘭總統呂特（Mark Rutte）舉行記者會時說：「身為盟國不代表要成為附庸…不代表我們沒有權利為自己著想。」

馬克宏上週訪問中國，他回程接受政治新聞網站Politico和「迴聲報」（Les Echos）專訪時表示支持歐洲戰略自主，但他的發言引來不少批評。他今天說法國與歐洲對台灣的政策沒有改變，「法國支持台灣維持現狀」且「尋求和平解決問題」。

路透社報導，馬克宏也說儘管各自都有與中國打交道的作法，但他跟美國總統拜登一樣，都抱持著維持「開放的印太」願景，還說「儘管當前情勢緊張，我可以告訴大家，他（拜登）想避免局勢升級」。

馬克宏說雖然中國在台灣周邊舉行軍演，一艘法國軍艦近日仍行經台灣海峽，展現法國對這個區域的積極參與，「法國不支持挑釁，也不做政治白日夢。法國認為現狀、尊重與態度清晰是歐洲戰略自主之道」。

這是23年來首度有法國總統對荷蘭國是訪問，荷蘭以隆重儀式歡迎馬克宏，包括安排搭船遊覽阿姆斯特丹其中一條風景優美的運河，並在知名的阿姆斯特丹國立博物館（Rijksmuseum）舉行晚宴。

但為期兩天為拉近法荷這對關鍵歐盟成員間關係的訪問，並未讓馬克宏擺脫一系列國內外議題壓力。他上週末就台灣議題發表的言論被中國讚譽為「聰明」，卻令西方盟友震驚；前美國總統川普開酸：「我的朋友馬克宏對中國態度放軟，去拍他（習近平）的馬屁。」

馬克宏表示他沒打算回應川普的話，因為對方只是想蹚混水。法國一名外交官稍早告訴路透社，馬克宏不想捲入美國國會共和黨領袖對台灣議題採取「拉高緊張」的策略。

荷蘭總理呂特說他同意馬克宏的看法，認為歐洲「必須成為參與者而非被動的一方」，但堅持在安全與自由方面，華府仍是「不可或缺夥伴」。

此外，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）11日表示，歐洲領袖對馬克宏推動「戰略自主」、不受美國擺佈的態度變得益發贊同。

政治新聞網Politico報導，儘管馬克宏主張歐洲應拒絕成為美國附庸的言論引發爭議，米歇爾表示持這類看法的歐洲領袖不光馬克宏，只是他以法國總統身分先對外表態，馬克宏的觀點反映歐洲領袖的態度益發轉變。

米歇爾在今天播出的法國電視節目La Faute a l'Europe裡說：「與幾年前相比，戰略自主的想法出現很大進展」「與美國關係這點，很明顯在歐盟理事會會議桌上有些微差別和敏感性，一些歐洲領袖不會像馬克宏那樣講，但我認為不少人想法跟馬克宏一樣」。

「歐洲與美國的聯盟確實存在一種深厚情感聯繫，就像馬克宏所說的。但若這種聯盟意味我們在所有問題上都盲目、系統性地遵從美國立場，那就錯了。」（譯者：張曉雯、陳亦偉）1120413

反擊馬克宏！蓬佩奧：回應中國挑釁　承認台灣是最佳解答

別太「馬克宏」？法總統籲歐親中言論挨諷「Macroning」

名家論壇》邱師儀／馬克宏不可思議

破口在這！俄羅斯侵烏遭制裁仍獲數億元美製晶片　7成靠中港供輸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀