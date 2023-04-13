馬克宏支持台灣維持現狀　仍堅持不應淪美國附庸

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他在阿姆斯特丹與荷蘭總統呂特（Mark Rutte）舉行記者會時說：「身為盟國不代表要成為附庸…不代表我們沒有權利為自己著想。」
馬克宏上週訪問中國，他回程接受政治新聞網站Politico和「迴聲報」（Les Echos）專訪時表示支持歐洲戰略自主，但他的發言引來不少批評。他今天說法國與歐洲對台灣的政策沒有改變，「法國支持台灣維持現狀」且「尋求和平解決問題」。
路透社報導，馬克宏也說儘管各自都有與中國打交道的作法，但他跟美國總統拜登一樣，都抱持著維持「開放的印太」願景，還說「儘管當前情勢緊張，我可以告訴大家，他（拜登）想避免局勢升級」。
馬克宏說雖然中國在台灣周邊舉行軍演，一艘法國軍艦近日仍行經台灣海峽，展現法國對這個區域的積極參與，「法國不支持挑釁，也不做政治白日夢。法國認為現狀、尊重與態度清晰是歐洲戰略自主之道」。
這是23年來首度有法國總統對荷蘭國是訪問，荷蘭以隆重儀式歡迎馬克宏，包括安排搭船遊覽阿姆斯特丹其中一條風景優美的運河，並在知名的阿姆斯特丹國立博物館（Rijksmuseum）舉行晚宴。
但為期兩天為拉近法荷這對關鍵歐盟成員間關係的訪問，並未讓馬克宏擺脫一系列國內外議題壓力。他上週末就台灣議題發表的言論被中國讚譽為「聰明」，卻令西方盟友震驚；前美國總統川普開酸：「我的朋友馬克宏對中國態度放軟，去拍他（習近平）的馬屁。」
馬克宏表示他沒打算回應川普的話，因為對方只是想蹚混水。法國一名外交官稍早告訴路透社，馬克宏不想捲入美國國會共和黨領袖對台灣議題採取「拉高緊張」的策略。
荷蘭總理呂特說他同意馬克宏的看法，認為歐洲「必須成為參與者而非被動的一方」，但堅持在安全與自由方面，華府仍是「不可或缺夥伴」。
此外，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）11日表示，歐洲領袖對馬克宏推動「戰略自主」、不受美國擺佈的態度變得益發贊同。
政治新聞網Politico報導，儘管馬克宏主張歐洲應拒絕成為美國附庸的言論引發爭議，米歇爾表示持這類看法的歐洲領袖不光馬克宏，只是他以法國總統身分先對外表態，馬克宏的觀點反映歐洲領袖的態度益發轉變。
米歇爾在今天播出的法國電視節目La Faute a l'Europe裡說：「與幾年前相比，戰略自主的想法出現很大進展」「與美國關係這點，很明顯在歐盟理事會會議桌上有些微差別和敏感性，一些歐洲領袖不會像馬克宏那樣講，但我認為不少人想法跟馬克宏一樣」。
「歐洲與美國的聯盟確實存在一種深厚情感聯繫，就像馬克宏所說的。但若這種聯盟意味我們在所有問題上都盲目、系統性地遵從美國立場，那就錯了。」（譯者：張曉雯、陳亦偉）1120413