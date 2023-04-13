魏哲家3月帶頭高層加碼買股　台積電仍遭利空襲擊跌破季線

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另外，外資也頻頻唱衰台積電，其中美系外資認為台積電後市沒有那麼樂觀，因此出具報告重砍產能利用率，認為5奈米產能利用率會從原先的9成減至7成多。還有亞系外資認為台積電在台灣的擴產會放緩，似乎驗證日前傳出的高雄廠28奈米建置延後，可能影響原本預定2024年量產的目標。
也因此近來台積電股價弱勢走跌，今跌破季線，午盤跌8元，來到512元，跌幅1.5%。不過，根據公開資訊觀測站資料顯示，台積電高層3月加碼自家股票超過百張，其中總裁魏哲家買進46張最多。
公開資訊觀測站顯示，總裁魏哲家3月買進自家股票46張，算算斥資2千多萬，而其他台積電高層也跟進買股，像是副總羅唯仁買16張居第二、副總秦永沛買12張、副總林錦坤買12張、副總侯永清買12張、副總米玉傑買11張、副總方淑華買7張。
其實去（2022）年10月17日魏哲家就設質1600張股票，是歷來台積電最高層質押公司股票，市場將「設質」以中性或偏多看待，而近期他又陸續加碼買進台積電股票，引發市場關注。
台積電將在4月20日舉行法說會，屆時第一季獲利與第二季財測將是市場關注焦點，另外台積電對美國晶片法部分內容無法接受，目前溝通進度，以及對人工智慧生成內容（AIGC）看法，海外建廠包括歐洲或高雄廠建設進度是否延遲，以及3奈米以下先進製程布局，還有資本支出都是法人留意的重點。