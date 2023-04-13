Tesla「更平價Model 3」無遮美照曝光 車迷被帥到：以為法拉利
推出已經6年的特斯拉Tesla Model 3計畫在今年第3季發表小改款，內部開發代號為「Highland」，「價格將會更親民」。社群網站Reddit今（13）流出一張露出3/4車身的小改款新Model 3照片引發討論，車迷驚呼「還以為是法拉利Roma」、「變好帥啊！」
記者徐銘穗/綜合報導
被稱為「美國PTT」的社群網站Reddit，其「r/teslamotors」社區今刊登一張新Model 3車照，訊息被轉至推特引發討論，短短2小時已吸引超過26萬人次查看。台灣「TESLA知識家」在臉書分享，寫到「疑似Model 3 Highland改款」。
貼文一出引發特斯拉粉絲討論，紛紛留言「之前車頭燈像法拉利458 這個像馬自達RX8」、「這樣我會生氣喔！會再買一台喔！」、「車燈更帥ㄟ」、「這個外觀我真的可以變好帥啊！特斯拉設計師太猛了」、「感覺風阻更低了」、「之前車頭燈像法拉利458，這個像馬自達RX8」。
代號為「Highland」的小改款Tesla Model 3話題不斷，先前流出多項改款重點，首先在外型部分，保桿、後視鏡等處都會與現行款不同，另會新增3處攝像鏡頭，不排除將提升更先進的安全防護。
傳聞指新Model 3將把重心放在內外更新與降低成本作為賣點，但為降低售價成本，相對可能會拔除取消部分配備，傳聞車內的木紋飾板將改成織布材質，將取消溫度感知器，改成由GPS數據來提供當下溫度環境。不過，新Model 3就像iPhone 15一樣，在見到其真身前傳聞不斷，但真相唯有正式發表才能揭曉。
據了解，未來Model 3將在上海與美國加州 Fremont工廠作為主要生產，上海工廠將在2023年第3季開始量產，大陸與北美有望成為首波上市國家，若以國外進度預測，台灣約莫在明年會有進一步消息。