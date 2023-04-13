爆羅智強濫用政治獻金　鄭孟洳：消費紀錄匪夷所思

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鄭孟洳也加碼爆料，去年選舉期間，國民黨文傳會副主委林家興訪美期間在自己的臉書也暗指羅智強疑似透過政治獻金斂財。林家興在臉書上寫下「連續兩場大小僑宴，他們現在都在罵另一個人，那個拿了他們許多錢，卻又一直傷害黨的人，讓他們傷透了心的人」，國民黨黨內也有人對此有異議，然而羅智強對此也毫無解釋。
鄭孟洳也要求國民黨應要啟動調查，陳文茜捐款66666元給羅智強，卻未登錄在政治獻金專戶，甚至海外僑胞捐錢給羅智強時可能也遇到了類似狀況，不該讓熱心支持者的心意被誆騙欺詐，身為一個民意代表，甚至是候選人，為何不照政治獻金法的規定走？《政治獻金法》明文規定，若違法支用政治獻金，拿不實的收據去申報核銷政治獻金，等同使公務員登載不實，違反了《刑法》甚至《商業會計法》。
鄭孟洳批，羅智強的誠信已經出現了很大的問題，如果不解釋清楚去年選舉期間政治獻金的使用方式，他沒有資格再繼續參選的，甚至應該退出政壇，希望羅智強不要再打糢糊戰、不要逃避責任，出來面對問題。
針對政治獻金問題，羅智強昨日則在臉書指出，民進黨老狗變不出新把戲，又在他的政治獻金裡雞蛋裡挑骨頭，陳其邁選高雄市長在外縣市吃了9萬2千元沒事，蕭美琴選花蓮立委在外縣市宴客15萬元沒事，羅智強選桃園市長，在高雄花了780元就要退出政壇，民進黨的人有意見，那就交給陳菊，把民進黨質疑的780元餐費和6000元住宿費，交給監察院調查，「民進黨要開殺羅智強放馬過來，沒在怕」。