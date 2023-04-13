民安9號演習台中登場　盧秀燕證實美方派員觀摩

首次把戰爭當作地方重要演習項目的民安9號演習（全民防衛動員暨災害防救演習）今在台中市登場，傳出美方派員觀摩，台中市長盧秀燕證實，美方的確獲得國防部邀請，觀摩者包括美國國防部與美國相關單位，但對於相關內容和細節，她無法進一步說明，也無法評論。
記者顏幸如／台中報導
民安9號演習自4月至7月間由台中市等3個直轄市、連江縣等8個縣（市）政府先後辦理，台中市今（13）日進行第1場次。上午兵棋推演後盧秀燕接受媒體訪問，她表示兩岸情勢現在非常緊張，是這次民安演習這麼重要的原因，過去民安演習主要針對天災，包括水災、風災、地震等，這麼多年來在地方政府的演習當中，第一次把戰爭當作一個演習項目，且所佔比例高達70%。
她也呼籲市民不用驚恐，寧願有所準備，目的是希望「平時多一分準備，戰時可以少一分損害」，並指古代兵法有說「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，大家希望不會發生，但一定要做好準備。
媒體詢問，聽說美方派員觀摩民安9號演習？盧秀燕表示，這可能是第一次，地方民安演習的上級指導單位是國防部，美方確有獲得國防部邀請來觀摩，包括美國國防部與美國相關單位，因此她證實有此事，但對於相關的內容和細節，無法進一步說明，也無法評論。