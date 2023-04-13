郭彥均從小帥到大「8張大頭照」證據出爐！2萬人被電暈：校草等級
41歲男藝人郭彥均過去與雙胞胎弟弟郭彥甫合組團體「2moro」出道，2013年和圈外女友結婚，婚後育有一子，家庭生活幸福美滿，在主持、綜藝和網路直播方面繳出亮眼成績，私下也時常在社群媒體與粉絲互動。昨（12）日他在臉書上傳「從小到大」一系列八張證件照，每個階段都帥到爆表，讓粉絲狂讚：「從小帥到大」、「真的很帥。」
記者郭佩蓉/綜合報導
郭彥均昨日在臉書發文，PO出學生時期至今的大頭照，從國小、國中、高中、大學，還有2008年、2013年、2018年以及2023年一共8張證件照，他感性表示：「那時候什麼都不懂，對於未來更是迷惘！每個人都想要回去小時候，但是我心裡其實沒有那麼想回去小時候，因為如果再來一次的話，我沒有把握會遇見現在身邊每一個你，和妳，更沒有把握可以衝破每一次工作上的考驗。人生會過成什麼樣呢？我真的不敢想！」
郭彥均接著說：「時光流逝，沒有人可以留住時光，留著的是心裡面的那股熱忱與善良，維持保有對未來充滿的熱情和對人的體諒，就這樣的信念不知不覺也快二十年了，人生不能重來只能不斷的往前走，回顧這些年來…想想因為有現在的你們在我身邊，我覺得我的人生很幸運，其實更是幸福。」
感性貼文曝光後，已有2.5萬人按讚，但網友全部歪樓，把重點都放在他的帥氣臉龐上，像是黑人陳建州大讚：「校草等級！」藝人陳志強喊：「高中好帥！」媒體人狄志偉則說：「都帥啦。」網友們也紛紛留言稱讚：「都很帥！運動型男」、「我只看到你從小帥到大」、「越來越年輕耶」、「一路帥到大」、「羨慕帥到底」、「帥翻了。」對此，他也親自回覆：「謝謝大家的留言啊！歲月不饒人天天快樂最重要了。」