4/14黑色情人節！全家美式「買1送1」 7-11寄杯咖啡15杯520元
明（14）日正好適逢黑色情人節，全家週末優惠從明起開跑到16日，有中杯單品美式買1送1（冷熱不限），還有匠土司家庭號任一件，即享85折；同時，7-11 APP今起到18日前，520元組合優惠任你選，可選精品美式8杯、濃萃美式15杯、大杯卡布奇諾13杯、冰脆酷摩卡／巧克力可可歐蕾11杯、黑糖珍珠撞奶12杯。
記者鍾怡婷/綜合報導
黑色情人節起源於韓國，會有情人節、白色情人節收不到禮物的單身者，聚在一起吃黑色的韓式炸醬麵來過節。全家黑色情人節當天開跑限時優惠，4/14至4/16使用全盈+PAY支付，可享中杯單品美式（冰熱不限）買一送一，情侶剛好一人一杯，單身者中杯喝兩杯醒醒腦，上班精神更充沛。
除此之外，「全家」匠土司新纖麥土司獲世界食品品質評鑑大賞金獎，慶祝期間於4/14至4/16及4/21至4/23購買匠土司家庭號任一件，即享85折的活動，5/2前匠土司家庭號系列商品搭配桂格920ml指定飲品享99元優惠價。
7-11 APP黑色情人節限定，即日起至18日前，520元組合優惠，可選精品美式8杯（省120元）、濃萃美式15杯（省230元）、大杯卡布奇諾13杯（省195元）、冰脆酷摩卡／巧克力可可歐蕾11杯（省195元）、一棵青檸檬紅茶／青茶任選12杯（省200元）、黑糖珍珠撞奶12杯（省200元）。兌換期限至6/30，每會員限購4組。