陳冠叡《BOYS PLANET》止步18強 痛哭：我真的好想進入總決賽
南韓選秀節目《BOYS PLANET》昨（13日）公布最新排名，來自台灣的陳冠叡雖然上一輪順利進入28強，這次成了10人淘汰名單中其中一人，於18強止步，他回宿舍收拾行李時情緒低落，沮喪地說：「我真的也好想進入總決賽...」隨後哭了出來，隊友緊緊擁抱陳冠叡，給予安慰。
記者楊穎軒／綜合報導
陳冠叡的排名未在節目中公開，而是播出後於官網公告，他以23名成績確定淘汰，台灣選手、「原子少年」邱勝揚深夜在IG限時動態表示，從認識陳冠叡到現在，知道對方是個對夢想非常執著且努力實踐的人，回台灣後也盡可能幫他拉票宣傳，「雖然很可惜沒有進到決賽，但對我來說你已經非常棒了，以後也一定可以繼續發光，你值得的，很開心能夠在韓國認識到你」。
陳冠叡初舞台與邱盛揚、陳任佑、東東表演Super M的歌曲〈Tiger Inside〉，華麗的耍棍身段行雲流水，驚艷全場，前Wanna One成員尹智聖驚呼：「這不是人類文化遺產嗎？」而二公舞台、擔任隊長時挑戰BTS的〈Butterfly〉，被盛讚是「蝴蝶本蝶」，排名從54名躍升到22名，更在第三輪公演以〈OVER ME〉奪下第一名，13日登上知名音樂節目《M COUNTDOWN》，前一天還舉行粉絲見面會，這回沒能晉級，令粉絲感到惋惜。