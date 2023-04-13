《模仿犯》姚淳耀暴打林心如！經典「3人領便當」灑血漿
Netflix懸疑影集《模仿犯》大魔王特輯今（13）日釋出，幕後特輯中可見到姚淳耀抓著林心如頭髮前後拉扯、拖著頭前後甩盪等激烈動作，姚淳耀也坦言當下其實很怕弄傷林心如，每一場結束都會問：「心如姐還好嗎？」但林心如整場都非常敬業地照樣哭、落淚，給姚淳耀許多表演情緒，讓他順利完成那場砸頭戲的表演。
記者羅凌筠/綜合報導
影集中林心如、姚淳耀在電視台中的競爭關係也讓兩人發展出許多精彩對手戲及醞釀出最終的激烈動作戲，林心如也分享自己對姚淳耀的第一印象是很安靜、害羞，但通常這類型的演員演出時也都很有爆發力，她笑說：「就是會殺你一個措手不及。」
姚淳耀分享：「我記得在拍要殺掉雅慈姐（林心如角色）那場戲時，心如姐給了我很多安全感，讓我整個人很放心的沈浸在角色狀態中，我就是看著她，很享受這個過程的拍完。」林心如也笑說：「淳耀就是會讓我很放心的讓他殺，我其實覺得被打一點都不難，頂多就是雙手攤平喊『來吧，你來打吧』。」林心如也分享拍攝角色結局戲的過程中都沒有看回放、也沒有照鏡子，所以在播出前也相當好奇自己劇中的死狀會如何呈現。
姚淳耀也解釋劇名《模仿犯》的意思，「陳和平就是一個『模仿犯』，他對於任何事情、對於悲傷憤怒，人類的一個基本情緒他其實都覺得很漠然、無感，所以他不斷地去看周遭的人有什麼樣的情感，他不斷的在模仿社會上人們該有的樣子。」