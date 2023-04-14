周慧敏優雅駁斥離婚！倪震曾送卡片傳情 夫妻不吵架原因曝光
55歲「永遠的玉女掌門人」周慧敏與科幻小說家倪匡之子倪震結縭14年，近來有傳言兩人已經低調離異，周慧敏還淨身出戶，事先移轉約10億元港幣（約38億元台幣）個人資產到他處，清空帳戶，因此就算離婚，分配夫妻財產，倪震也拿不到一毛錢，不過周慧敏本人12日發放閃文，婚變謠言不攻自破。周慧敏過去受訪透露倪震會送卡片傳情，夫妻之間也會有意見相左的情況，但兩人不會吵架。
記者楊穎軒／綜合報導
周慧敏2019年4月接受《NOWnews今日新聞》專訪，那時剛與倪震度過結婚10週年的她，笑說夫妻倆有小小慶祝一下，跟不同的朋友聚會、吃飯，自己沒有特別要求老公準備禮物，「但他有給我卡片」，即便語氣淡然，仍可窺見一絲濃情蜜意。
雖然與倪震認識超過30年，一路走來感情穩定，周慧敏坦言兩人偶爾還是會有意見不合的時候，「如果有意見不合的狀況發生，不會吵架，會各自冷靜躲在自己的空間消化，然後很認真的溫柔討論出一個有共識的答案」。
倪震早年和周慧敏交往時花邊新聞不斷，最嚴重的一次是2008年，倪震被拍到背著周慧敏與女大生張茆在夜店熱吻，當時周慧敏單方面斬斷這段戀情，宣告兩人分手，不過倪震事後表達懺悔之意，苦苦哀求周慧敏原諒，僅僅相隔近兩個禮拜，2人閃電宣布結婚，戲劇化的發展讓外界感到訝異。