國安會議不見賴清德　國民黨團質疑總統府：為何不依法邀請？

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾銘宗說，蔡英文4月8日的臉書上PO出，「休息一晚，繼續拚外交！歡迎美國聯邦眾議院外交委員會麥考爾主席率團訪，結束後回到總統府聽取簡報…..」曾銘宗指出，這天是中共正在台海周邊進行軍演，國安情況非常嚴峻，外界高度質疑，為何總統府國安會議沒有國防部長？為什麼賴清德沒有參加？
總統府稱，國安會議有國防部視訊參與。不過，曾銘宗指出，視訊與親自參與會議的決策品質完全不一樣，尤其中共正在台海周邊進行軍演，國安會議居然沒有邀請國防部，就算是國防部長坐鎮衡山指揮所，但也可以請副部長參加，如果國安局長可以親自參加，為何國防部卻要用視訊參與？也不邀請國防部長參加？
曾銘宗懷疑，這是總統府「親疏遠近」只邀請自己人，是不是不信任國防部？且又不依據《國家安全會議組織法》第3條規定：「國家安全會議以總統為主席；總統因事不能出席時，由副總統代理之。」《國家安全會議組織法》第4條也規定：「國家安全會議之出席人員如下：副總統、國防部長……等人。」，邀請副總統及國防部長出席會議。
曾銘宗強調，總統府到底有沒有邀請賴清德出席？是有邀請，但賴副總統忙於選務、黨務，無暇顧及國安問題？還是總統府根本沒有邀請？是不是總統府要對外講清楚，為何不依法邀請賴清德參加？國民黨團請總統府發言人，站出來向國人說清楚。
國民黨團書記長謝衣鳯則指出，無論在總統府的國安高層會議，還是國安會議，都看不到賴清德的位子；賴清德在2010年12月25日當選台南市長就任，2017年9月8日，在台南市長第二任期還未結束前，辭去市長職務，就任行政院長。2018年10月23日，賴清德副總統在擔任行政院長時，因普悠瑪出軌翻覆造成百人死傷，向國人道歉，而這是他擔任行政院長以來，第8次道歉，而在台南市長7年任內，道歉12次。
謝衣鳯說，賴清德副總統在擔任行政院長時，可說是「幹話連連」，網友整理出10大民進黨經典幹話，其中賴清德副總統就佔了3名。包括面對照服員低薪問題說，「低薪當作功德」、面對年輕人低薪問題說，「月薪沒有48K可以去跟老闆說薪水太低」，以及面對新北深澳電廠環評問題說，「深澳電廠用的是乾淨的煤」等。
其中在「燒乾淨的煤」部分，當時擔任立委的國民黨籍立委王惠美，拿著兩袋的煤，質詢擔任行政院長的賴清德，要求他指出哪一袋是乾淨的煤？反諷燃煤根本沒有乾淨與否的問題。學者指出，因為燃煤是由硫、氮、重金屬等物質所組成，雜質是無法避免，「世上是不存在乾淨的煤，沒有這樣的東西。」
謝衣鳯直指，賴清德副總統一路走來話術再漂亮，沒有辦法用真正的政策，來改善民眾生活上的問題，包括低薪、能源、環保等，全部都是空話。
國民黨立委賴士葆則痛批，總統負責國安、國防與兩岸，賴清德在蔡英文底下，也沒有位置。外界還記得，賴清德去年還代表總統前往宏都拉斯訪問，結果一年後，宏都拉斯與中華民國斷交。綠營人士昨天還稱，賴清德副總統參選2024年總統大選，是可以立即上手的總統候選人，真的是這樣嗎
賴士葆表示，賴清德副總統昨日參選2024總統大選的起手式，提出「和平保台」主張，但無論他如何狡辯，外界不會忘記他在2017年擔任行政院長時，面對立委質詢時宣稱，「這輩子任何職務都不會改變他的志向和立場」，而他的志向和立場就是台獨，賴清德就是道地的台獨務實工作者。
至於賴清德稱「民主與專制」的抉擇，賴士葆認為，這根本在打臉蔡英文，蔡英文執政幾年，民主制度徹底顛覆成為「民選帝制」，除了行政權全拿外，民進黨立委只剩投票部隊、舉手部隊的功能。
賴士葆痛批，蔡英文是「打著民主反民主」，成為「民選專制」、「民選帝制」、「民選獨裁」。他進一步呼籲民眾，睜大眼睛看清楚賴清德台獨本質，勢必將台灣帶向戰爭；民進黨獨裁本質，將會遭國人所唾棄。