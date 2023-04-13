大砍80%員工！馬斯克坦言經營推特痛苦　像「坐雲霄飛車」一樣　

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《BBC》報導，馬斯克11日在推特舊金山總部接受專訪，當被問及收購推特是否有後悔之處時，馬斯克坦言「痛苦程度一直很高，完全不像什麼派對。」他表示，入主推特後的這段期間不是無聊的經歷，「就像在坐雲霄飛車一樣」，但儘管過去幾個月壓力很大，馬斯克仍然認為買下推特是正確的決定。
馬斯克指出，目前推特的情況「還算不錯」，指出推特的使用量有所增加，而且「運作正常」。先前因大規模裁員與技術失誤引發外界擔心推特可能散播仇恨言論、假新聞與其他令人反感的內容，導致廣告業務曾大規模下滑，但馬斯克表示，多數廣告主現在已重返推特，「他們多數都回來了，要不就是表示即將回來。」
不過談到了先前大規模裁員的狀況，馬斯克透露，當他收購推特時，公司約有8000名員工，不過如今只剩1500人，也就是說有約6500人遭到裁員。但他仍強調，他在上任後必須採取嚴厲的行動，因為當時公司的負現金流，已經讓經營狀況危在旦夕，「如果整艘船都沉沒了，那麼就沒有人能找到工作。」
馬斯克坦承坦承並不是親自解僱每一人，「不可能和這麼多人面對面談話。」而被問及是否會對裁員如此多人感到艱困時，馬斯克也表示，「一點都不好玩，而且有時候感到『痛苦』。」
在馬斯克接任之前，公布的最後一份推特財報指出，推特2021年總銷售額僅50億美元（約台幣1520億元），但是成本與支出卻達到55億美元（約台幣1670億元）。事實上，自2012年以來，推特只有2年曾經盈利過。不過馬斯克在採訪中指出，他接管推特之後，推特的收支已經大致平衡。