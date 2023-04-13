台東大學自助餐1肉4菜快200？同行揭貓膩 教「吃粗飽」省錢夾法
台東大學學生餐廳近日被學生爆料，新進駐的自助餐店「貴到雞腿在流血」，3配菜1主菜加白飯要160元，光3菜就105元，以及4配菜1雞腿加白飯180元，引起各界抨擊。台北內湖某自助餐老闆向《NOWnews今日新聞》記者透露，上述價格確實有點超過，推測除了原物料上漲，將食材送往台東的運輸、人力成本，可能才是讓該店開出天價的背後原因，但身為餐飲業者，對同行的價格無法多做批評。
記者張志浩/綜合報導
《NOWnews今日新聞》記者向內湖自助餐老闆出示台東大學自助餐菜色照，老闆看完當下立刻搖頭表示「太貴了」，並指出4配菜1雞腿加白飯這樣的組合，在店裡最多賣110元、120元，不過他也強調，餐飲業是最貼近民生的產業，價格的漲跌理所當然成為民眾的熱議焦點，大家在比較價格和食物的CP值時，不妨可以深入瞭解產業背後的運作。
內湖自助餐老闆透露，過去自己曾在花蓮做過餐飲工作，由於地緣關係，許多肉類、菜類都需要從外地進口，而運輸成本一定比西部其他縣市高上許多，加上食材的品質和種類，在餐飲業的價格差距相當大，且因為人口較稀缺，餐廳不少專業人士也要從北部或南部引入，「說老實話，讓員工離家到東部工作，人事成本提高有時也是無法避免的事，覺得台北的食物一定比東部貴，其實也是錯誤的觀念。」
至於民眾究竟要怎麼夾，才能吃粗飽又省錢呢？老闆笑著說道，「目前市場上菜價相對便宜，反而是豬肉、雞肉等價格節節攀升，蛋就不用說了，真的想吃粗飽，當然就是全夾菜類搭配白飯」。
他強調，許多人批評自助餐越漲越貴，但卻寧願花70元、90元喝一杯手搖飲，期盼民眾在討論餐飲產業時，可以多多切換角度；老闆也與同業共勉，在能維持自己可接受的收入情況下，盡力回饋消費者，「餐廳做的是口碑和服務，貪圖一時利益，對長期經營沒有好處。」