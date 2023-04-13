下修看護移工遞補空窗期初審通過　洪申翰：移工與雇主雙贏

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立委洪申翰認為，最好的解方是衛福部建立完整且足夠的長照服務資源，勞動部也應比照「育嬰假」設計，研議提供在職照顧者「顧老假」，幫助照顧者能夠安排家人的長照服務，降低勞工離職風險。
在目前尚未訂定「顧老假」情況下，有很多家庭只能自力救濟，聘僱外籍看護工照顧家人。不過洪申翰說，很多聘僱外籍看護工的家庭告訴他，當移工失聯，或是彼此無法適應而廢聘、轉換雇主的情況下，長照家庭會經歷長達3到4個月不能申請遞補移工的空窗期，造成青壯年面臨工作與照顧二選一的困境。
洪申翰表示，縮短家庭看護移工的遞補空窗期，不僅是移工團體、雇主團體與長照家庭的共同期待，也是在場跨黨派立委的共識。對此，勞動部許銘春部長回應，台灣人口少子化、高齡化，可能有愈來越多勞工因照顧而離職，除了衛福部在長照端要改善，也認同勞動部該提出因應策略，願意在逐條審查支持洪申翰提出的修正動議。
昨日《就業服務法》第58條修正審查，通過由洪申翰委員提出、跨黨派立委聯署支持的的修正動議，將《就服法》第58條第2項第3款調整為，移工在聘僱許可有效期間內經雇主同意轉換雇主或工作，由新雇主接續聘僱或出國者可申請遞補，或是經勞動部廢止聘僱許可超過1個月，未由新雇主接續聘僱，也可以申請遞補。
由於朝野立委對於《就服法》第58條條文修正草案有充分共識，草案不需交由黨團協商，可直接逕付二讀。