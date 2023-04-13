獲澳洲「世界最棒工作」女孩回台！10年後近況曝：世界看見台灣了

我是廣告 請繼續往下閱讀
她驚喜發現，原來太平洋、印度洋上的島嶼文化，也就是眾人稱的南島文化，竟然起源自台灣，「因為台灣原住民祖先千年前的航海旅程，將語言、文化，甚至樂器，傳布到了這些地方，最西至馬達加斯加、最東至復活節島。」
陳玟臻和老公不久後辭去工作，帶著10萬元存款，發起「 Small Island Big Song 小島大歌 」計劃，想透過音樂串連台灣與這些分散在大洋上的家人們。「原來，台灣不只是一個亞洲的國家，台灣是兩大洋海洋文化的起源地，台灣給了世界一個很重要的禮物。」
8年來，陳玟臻夫妻倆走遍兩大洋16個島國，「從馬達加斯加、夏威夷、巴布亞紐幾內亞，到紐西蘭」，與當地音樂家在大自然中錄音、拍攝，並找到當地音樂家與台灣原住民在語言、音樂、生活文化上珍貴的連結。也在2018年更展開巡迴演出，登上歐洲大型音樂節、百老匯、史丹佛、義大利文化首都等國際舞台。
如今，陳玟臻開心宣布，受到國家兩廳院「台灣國際藝術節」邀請，4月16日將到國家音樂廳演出，「對他們來說是計畫至今的一個重要里程碑，對我來說，這是夢想成真，對音樂家們來說，他們回家了，回到過去祖先啟航的地方。」她也在臉書曬出當年舉牌的經典畫面，寫下「10年過後，世界看見台灣了」，她也感性地說：「小島大歌就是屬於自己的世界最棒工作！」
網友紛紛留言：「十年前曾在澳洲跟妳當過一段短短時間的室友，之後看著妳一路走來，真的很不容易！好棒！」、「每一次看到妳的分享都很有力量」、「太棒了」、「謝謝妳們一直堅持做著這些美麗且別具意義的事」、「老天鵝，原來已經追蹤10年了」、「超讚的！開心！」