美女主播臉紅紅！以為敏感肌好不了 竟是「臉上蟎蟲超標」
每年四月為國際玫瑰斑月（Rosacea Awareness Month），台灣青春痘暨玫瑰斑協會為了響應國際玫瑰斑月並加強全國民眾對於玫瑰斑的認識，今(13)日邀請皮膚科醫師加強宣導，同時邀請知名主播劉涵竹現身說法。玫瑰斑俗稱酒糟是一種慢性皮膚炎，同時，根據醫師門診經驗顯示，大約八到九成的玫瑰斑患者，都有臉上蠕形蟎蟲超標的狀況，容易讓患者臉部發癢、毛孔粗大並且誘發丘疹膿皰，而且還會造成皮膚敏感，進而產生泛紅、血絲與膚色不均的狀況，嚴重時臉部皮膚摸起來甚至會有砂紙般的粗糙感。
記者周淑萍/綜合報導
主播劉涵竹透露，多年來一直以為自己是敏感肌或是過敏，只要氣候變化或是曬太陽、吃刺激的食物就會臉紅大爆炸，且久久不會退散。這樣的狀況讓需要站在鎂光燈前的她十分困擾，只能依靠更多的化妝品掩蓋紅腫的地方，但卸妝後，紅腫癢的問題又會變本加厲，造成惡性循環，直到她至專業皮膚科檢查，醫師告知她臉上有「蠕形蟎蟲」時，讓平時十分注重清潔的她難以置信，因無法透過清潔來殺蟲，需經過外用藥物才有辦法治療。在解決蟲蟲危機後膚況也大好，素顏出門也不怕。
另外，還有48歲林小姐抗痘34年，年輕時因長期使用不好成份跟含有酒精的保養品，膚況時好時壞，最最嚴重時嚴重的泛紅，腫脹，刺痛，發癢，皮膚薄到都感覺快破裂一般，所以林小姐都在太陽下山後才出門，找的工作也都是大夜班。後來經過醫師診斷後，確診是玫瑰斑，而且臉上蠕形蟎蟲數量超標有100多隻，在醫師的建議下開始殺蟲，改變飲食習慣，出門全副武裝防曬，不喝刺激性飲料，治療約兩個月後臉部情況開始好轉，慢慢退紅，皮膚也恢復白皙，出門也不需擔心異樣眼光。