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李昇基婚禮驚見「珠寶廣告」！遭疑有贊助　經紀公司曝理由被罵爆

▲李昇基（右）7日迎娶李多寅（左），卻被人發現婚禮疑似出現珠寶廣告，令不少人質疑是否有品牌贊助。（圖／翻攝自byhumanmade IG）
▲李昇基（右）7日迎娶李多寅（左），卻被人發現婚禮疑似出現珠寶廣告，令不少人質疑是否有品牌贊助。（圖／翻攝自byhumanmade IG）

記者賴禹妡/台北報導

南韓男星李昇基7日迎娶李多寅，據悉這場世紀婚禮花費粗估韓幣1億元（約台幣260萬元），讓人十分吃驚，但因女方家庭牽扯多項經濟犯罪案，也連帶讓這場感情遭受外界爭議，婚禮細節更被許多人放大檢視，雖然原本是非公開式婚禮，媒體及內部人員卻不斷向外洩漏婚禮消息，還讓人發現，李昇基在演唱婚禮歌曲時，螢幕竟疑似出現「珠寶廣告」，令不少人質疑是否有品牌贊助，對此，李昇基經紀公司也發表回應。 

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▲李昇基的老婆李多寅公開皇冠特寫。（圖／李多寅IG）
▲李昇基的世紀婚禮花費粗估韓幣1億元（約台幣260萬元），老婆李多寅（左）還公開皇冠特寫。（圖／李多寅IG）
李多寅家庭牽扯多項經濟犯罪案，害得多人破產，導致在韓國當地觀感不佳，當李昇基宣布婚訊時，立即造成熱議，這場「世紀婚禮」也被放大檢視，而這對新人的婚禮內部消息不斷被洩漏，也讓網友發現，李昇基在對著李多寅演唱婚禮歌曲〈Will You Marry Me?〉時，螢幕上竟出現紐約某知名珠寶品牌的廣告，且商品及品牌名全都明顯曝光，讓不少人認為連婚禮都要置入性行銷，難怪能砸上億元舉行奢華婚禮。 

▲（圖／翻攝自은빛맘YouTube）
▲李昇基在對著李多寅演唱婚禮歌曲〈Will You Marry Me?〉時，螢幕上竟出現紐約某知名珠寶品牌的廣告。（圖／翻攝自은빛맘YouTube）
對此，李昇基12日也透過公司向韓媒《SPOTV NEWS》解釋，針對珠寶品牌廣告流出的事件，該影片是為了婚禮歌曲演唱橋段而製作，單純是因為畫面好看且為了活絡現場氣氛才插入，並非贊助廣告，並強調這場婚禮絕對沒有接受任何贊助，但網友們看到聲明後仍不買單，感嘆「別再洗白，越洗越難看」。 

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