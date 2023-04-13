李昇基婚禮驚見「珠寶廣告」！遭疑有贊助 經紀公司曝理由被罵爆
南韓男星李昇基7日迎娶李多寅，據悉這場世紀婚禮花費粗估韓幣1億元（約台幣260萬元），讓人十分吃驚，但因女方家庭牽扯多項經濟犯罪案，也連帶讓這場感情遭受外界爭議，婚禮細節更被許多人放大檢視，雖然原本是非公開式婚禮，媒體及內部人員卻不斷向外洩漏婚禮消息，還讓人發現，李昇基在演唱婚禮歌曲時，螢幕竟疑似出現「珠寶廣告」，令不少人質疑是否有品牌贊助，對此，李昇基經紀公司也發表回應。
記者賴禹妡/台北報導
李多寅家庭牽扯多項經濟犯罪案，害得多人破產，導致在韓國當地觀感不佳，當李昇基宣布婚訊時，立即造成熱議，這場「世紀婚禮」也被放大檢視，而這對新人的婚禮內部消息不斷被洩漏，也讓網友發現，李昇基在對著李多寅演唱婚禮歌曲〈Will You Marry Me?〉時，螢幕上竟出現紐約某知名珠寶品牌的廣告，且商品及品牌名全都明顯曝光，讓不少人認為連婚禮都要置入性行銷，難怪能砸上億元舉行奢華婚禮。
對此，李昇基12日也透過公司向韓媒《SPOTV NEWS》解釋，針對珠寶品牌廣告流出的事件，該影片是為了婚禮歌曲演唱橋段而製作，單純是因為畫面好看且為了活絡現場氣氛才插入，並非贊助廣告，並強調這場婚禮絕對沒有接受任何贊助，但網友們看到聲明後仍不買單，感嘆「別再洗白，越洗越難看」。