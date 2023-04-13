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日本SS級女優點頭嫁來台灣　「最強美腿」新有菜公開2個定居時間

▲「最強美腿」新有菜（舊名：橋本有菜）、「美胸少女 」櫻空桃（右）來台宣傳《TRE台北國際成人展》。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲「最強美腿」新有菜（舊名：橋本有菜）、「美胸少女 」櫻空桃（右）來台宣傳《TRE台北國際成人展》。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭/台北報導

日本SS級「最強美腿」新有菜（舊名：橋本有菜）、「美胸少女 」櫻空桃來台宣傳8月4至6日在新北工商展覽中心盛大舉行的《TRE台北國際成人展》，今（13日）她們出席記者會受訪，場上更請來「星座專家」木木老師替2人占卜運勢，直指新有菜跟櫻空桃8月在台有望遇到「正緣」，對此2位女神表示願意接受異國戀，也非常願意嫁來台灣。

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▲新有菜不排斥嫁來台灣。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲新有菜不排斥嫁來台灣。（圖／記者陳雅蘭攝）
木木老師指新有菜有張「高貴臉」，山根挺拔、臉蛋小巧精緻，而且面對異性屬於喜歡被虐性格，新有菜回應：「老師好準！全說中了，我就是喜歡被虐待！」老師也提到她8月會有新氣象，「有機會遇到幫助她事業的異性，工作可能有所突破與成就，是會遇到有智慧的對象。」

至於櫻空桃，木木老師說她眼尾的痣是「桃花痣」，是一位愛笑的樂天女孩，今年會遇到有錢又有地位的男生，「容易在外地遇到不錯對象，有置產成家的機會」。

新有菜跟櫻空桃對此表示「不排斥異國戀」，覺得相愛「年齡跟距離都不是問題」，那願意嫁來定居台灣嗎？新有菜說：「因為台灣的春天、夏天比較悶熱，（結婚的話）我會冬天、秋天來台，就兩邊跑。」櫻空桃則表示：「因為我是會希望戀愛對象陪在我身邊人的，就嫁夫隨夫，老公在哪我就去哪。」

2位女神也提到，因為現在還年輕才26歲，雖然對結婚有憧憬，但不會是近期，櫻空桃表示：「年齡不是問題，但之後再說，現在沒想太多。」新有菜則回：「我還年輕，結婚是後面的事，時候到就會發生。」

▲櫻空桃8月有望遇到幫助她事業的異性。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲櫻空桃8月有望遇到幫助她事業的異性。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲新有菜（左）跟櫻空桃想結婚，但不是近期。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲新有菜（左）跟櫻空桃想結婚，但不是近期。（圖／記者陳雅蘭攝）

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