清邁空污嚴重飆「危險等級」 居民集體控告總理帕拉育瀆職
泰國北部旅遊大城清邁近來籠罩在霧霾之中，PM2.5空氣污染濃度濃度飆升至危險等級，當局甚至一度要求民眾待在室內、在家中工作，嚴重的空污也嚇跑許多遊客，讓好不容易復甦的觀光產業苦不堪言。政府放任空氣污染惡化引發當地民眾強烈不滿，約有1700人向行政法院提出訴訟，狀告總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）、國家環境委員會和證券交易委員會未能解決當地每年出現的霧霾問題。
國際中心楊雅婷／綜合報導
據《曼谷郵報》報道，10日有60人代表泰北地區的民間團體、環保分子、大學生和當地居民出現在清邁行政法庭，提出集體訴訟。他們指控總理帕拉育瀆職，未根據《加強和保護國家環境質量法》解決問題，國家環境委員會也未能有效執行2019年實施的2.5微米(μm)懸浮微粒治理法案。證券交易委員會則是未能有效控管主要上市公司供應鏈中的超細粉塵污染來源。
清邁呼吸理事會主席通察差萬向媒體表示，造成霧霾的主因是森林和玉米田的焚燒行為，當地農民焚燒農作物殘梗，有時因此釀成森林大火，是清邁民眾長期以來的痛，呼籲泰國各政黨及接下來的新政府必須處理清邁的空污課題。
根據瑞士空氣潔淨科技公司的數據顯示，清邁的空氣質量指數一度飆至289點、接近危險程度，本周雖然略微下降，仍在「非常不健康」的範圍內，PM2.5濃度比世衛組織建議的安全標準高出16倍。