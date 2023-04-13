艾麗高登對抗焦慮症！崩潰逃離現實　「病症遇到他竟自動消失」

曾經兩度造訪台灣，以經典情歌〈Love Me Like You Do〉受到西洋樂迷熱愛，並在生涯累積超過371億串流天量的電音精靈艾麗高登（Ellie Goulding），近日推出第5張全新專輯《超越天堂》（Higher Than Heaven），她最近在受訪時透露於疫情高峰時，完全沒有心情寫抒情歌，因而打造出一張逃離現實的動感舞曲專輯；而期間艾麗也成為新手媽媽，她形容與兒子亞瑟（Arthur）相處的時光，是緩解她長期心理問題的良藥。 我是廣告 請繼續往下閱讀 距離上一張專輯《湛藍》（Brightest Blue）推出近3年的時間，期間艾麗經歷懷孕、生產到現在兒子亞瑟已經兩歲，過往從來不避諱談論自己長期與焦慮症狀拔河的她，透露現在只要在兒子身邊時，這些症狀竟會自動消失，「我每一天都能從他身上學習，而且他幾乎每個小時都在改變，我必須試著跟上他。在這個過程中，我彷彿也變成一個更樂觀、正向，也更有耐心的人，而這都是我過去在工作生涯中逐漸丟失的特質。」有時只是花半個小時坐在地上，靜靜地看著寶貝兒子玩耍，都成為她最滿足、平靜的時光。▲▼艾麗高登近來推出新專輯《超越天堂》。（圖／環球音樂提供、NOWnews資料照） 艾麗形容新專輯是一張「最不貼近自己」的作品，「因為創作靈感並不是來自我自身的經驗，所以我不用坐在錄音室裡，反覆咀嚼那些深刻影響我的事情，這反倒讓我覺得非常自在，因為我得以自在探索更多的可能。」傑米福克斯爆病危！併發症緊急送醫搶救 愛女曝爸爸病況怎麼了！邱瓈寬突為王力宏鄭重道歉 「希望多見諒」張惠妹辣曬絕對領域！待高雄半個月 動念「想定居了」日本SS級女優點頭嫁來台灣 「最強美腿」新有菜公開2個定居時間