緬甸軍隊闖村莊「圍剿恐怖份子」 造成20孩童、逾百平民死亡
緬甸自軍方在2021年2月發動政變以來，政局一直處於動盪之中，部份反對軍政府的民眾加入了少數民族叛亂分子和人民防衛部隊，與軍方爆發多起衝突。緬甸政府近日以「圍剿恐怖份子」闖入偏遠村莊發動空襲，結果造成100多人死亡，其中包括20個孩童，濫殺無辜的行徑，引發聯合國與西方國家強烈譴責，並擔心緬甸已陷入人道危機狀態。
國際中心楊雅婷／綜合報導
緬甸軍方在11日上午派遣Mi-35戰鬥機緬甸中部實皆省（Sagaing region）偏遠的甘勃盧（Kanbalu）鎮發動空襲，當時反軍政府人士組成的緬甸民族團結政府（NUG）在當地為新的辦事處主持開幕儀式，就在大家聚在一起慶祝之際，Mi-35戰鬥機展開轟炸，又派出直升機掃射，造成100多人死亡；晚上居民前往收屍時，戰鬥機再次發動襲擊，現場死傷慘重，宛如人間煉獄。一位反軍政府武裝組織成員指控軍政府此舉「是一種戰爭罪」，因為軍方襲擊的地方並非軍事用地。
緬甸軍政府發言人佐敏吞隔天向證實軍隊發動空襲，強調這次行動是為了恢復和平與穩定，他並控訴反政府團體才是犯下「戰爭罪」的元兇，因為他們殺害了不支持反政府組織的僧侶、教師和無辜居民。
聯合國對這起空襲行動表示「震驚不已」，指責緬甸軍方再次無視「明確的法律責任……在敵對行動中須保護平民」。聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）強烈譴責緬甸軍方對平民百姓發動襲擊，呼籲軍方結束對緬甸人民的暴力行動。美國也對這起事件表示關注，美國國務院發言人表示，這些攻擊平民的行動突顯緬甸軍事政權漠視人命，以及並未正視在政變後對國內嚴峻的政治和人道危機所該負的責任。
根據人權組織統計，自緬甸軍方發動政變以來，軍方鎮壓異議人士的行動已導致超過3200人死亡。