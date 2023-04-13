中市綠營立委初選民調將開跑　太陽花世代力挺黃守達

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台北市議員林亮君提及，黃守達從就學時代就非常的努力跟認真，野草莓與太陽花學運都有他的身影，台中需要更多年輕力量進到國會。很希望這一次的民調初選，守達能夠順利出線。
新北市議員戴瑋姍表示，她認識守達超過10年，從學生時代就一起並肩作戰，不管是社運或爭取學生權益，他們皆全力付出。從學生時期到社運場合，到台中市議會，守達都能秉持著一貫的決心，就是希望社會能夠變得更好。她相信守達會帶著進步的力量，讓國會再一次煥然一新。
苗栗縣議員曾玟學說，他的父母都是台中人，他希望台中能有一位代表進步價值與堅定立場的青年進到立法院。今年對於青年世代非常關鍵，希望318世代在近十年之後，能夠帶著理想與堅持前進國會。初選非常艱辛，需要大家一起來幫忙黃守達。
高雄市議員黃捷表示，黃守達與她都以「黃氏兄妹」自稱，只要是彼此有需要的時刻，他們都會一起出現，互相支援。現在就是最關鍵一刻，希望黃氏宗親也能一起站出來，讓守達進入國會，成為全台中最年輕的立法委員。
吳崢也說，大概九年前跟守達一起參加政治營隊相聚談心，彼時守達分享他對台灣要落實公平正義的理念，至今仍令他印象深刻。他很敬佩守達至今還走在這條道路上，同輩之中守達也是較早進入政治工作第一線打拼。過去他們一起擋下來自中國的壓力，九年之後，來自中國的壓力與日俱增。希望這次守達能夠在民眾的支持下再度進入立法院，相信守達能夠在國會堅定守護台灣。
這次特別趕來支持的鄭家純說，他戶籍依然還在台中，前陣子年輕世代聚在一起互相鼓勵，雖然自己對於輔選比較陌生，還是決定出來相挺。
黃守達表示，這次幾位年輕人串聯在一起的不僅是彼此之間的交情，是因為他們同樣對於台灣社會都有無比的熱情與信心。他想要告訴社會大眾，太陽花世代有經驗、有專業、有信仰、有價值，他們願意為台灣挺身而出，他這次出來爭取立委，就是希望可以擁有在地選民的支持認同與託付，帶著大家的期待進入國會。讓他們堅持的價值可以落實到中央地方，以至於台灣的每一個角落，他會盡力爭取這個為台灣貢獻心力的機會，與大家並肩作戰。