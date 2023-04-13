陶晶瑩爆納豆中風後愛耍人 直球丟「懷孕問題」讓他愣住
台灣首檔MBTI實境闖關綜藝《BIBO願望合夥人》今（13）日舉辦開播記者會，陶晶瑩、陳零九、王子（邱勝翊）和任容萱擔任明星觀察員，陶晶瑩受訪時聊到納豆的病情，表示以中過風的患者來說，對方的復原程度算是很好，還爆料納豆會故意騙人，明明記得卻裝不知道，也說他目前雖然不太適合重回主持節目，但可以和他演喜劇。
記者侯家瑜/台北報導
陶晶瑩、納豆和阿KEN曾一同主持《大學生了沒》，即使節目停播，3人感情依舊深厚，陶晶瑩透露納豆前陣子有到她主持的寵物實境節目，笑說納豆演狗演得很好，也坦言以一個中過風的患者來說，復原程度算是不錯，能正常生活，身邊也有人陪伴。至於演藝方面，陶晶瑩建議納豆仍需暫緩，因為主持的確需要更快的反應，還爆料納豆現在會故意騙人，「他現在很賊，說不記得誰誰誰，我就直接跟他說，我跟你談過戀愛，還為了你拿了2個小孩，你知道嗎？他就真的愣住。」笑說與阿KEN有個想法，就是可以和納豆飾演喜劇。
此外，過去在陶晶瑩主持的選秀節目《超級星光大道》擔任評審的袁惟仁（小胖老師），成了植物人後就在家休養，陶晶瑩坦言其實很少關心到對方的近況，不過有關心他的前妻陸元琪，也都有遇到他愛好攝影的兒子袁義。
與男友穩交的任容萱，小倆口日前被拍到在大庭廣眾的路邊相擁、公開放閃，任容萱今天害羞地說，就是一個出門踏青的行程，強調現在完全不會想進入人生下一個階段，至於是結婚還是生孩？她也沒有多透露。而剛與愛情長跑多年的女友分手的陳零九，也逃不了感情問題，表示現在還是單身，未來不排斥與前任復合，因為2人都還是朋友，而談到被指質疑是小三的篠崎泫，他則說2人一直都是朋友，一旁的陶晶瑩也趕緊救援，再度拿上次幫忙曹佑寧擋問題的招數，直喊：「來！我們接吻！」笑翻眾人。《BIBO願望合夥人》4/15(六)起每週六晚上22:00將於三立都會台首播，完全娛樂YouTube頻道則於每週日中午12:00上架。