日本100多位「超神等級女優」一起來台灣！地點是這裡
日本SS級「最強美腿」新有菜（舊名：橋本有菜）、「美胸少女 」櫻空桃來台宣傳《AV+年度風雲女優大賞》跟《TRE台北國際成人展》，屆時將有超過100位「大咖女優」登寶島。這次是櫻空桃首度來台，她許願要吃到道地火鍋，新有菜則是聞到茶葉蛋，直呼：「台灣的感覺又回來了！」
記者陳雅蘭/台北報導
新有菜相隔3年來台，她表示之前來台去便利商店時，都會聞到濃濃的茶葉蛋，直呼是「思念的味道」，她說這次來台，一去商店又問到熟悉的味道，「台灣的感覺又回來了」。至於首次訪台的櫻空桃，她表示台灣的街道跟交通景象與想像有落差，但還是開心來到寶島，許願要吃到火鍋。
新有菜跟櫻空桃除了出席今天的記者會，也會跟粉絲會面，問及希望粉絲以何種裝扮與自己見面？櫻空桃說：「粉絲喜歡我最真實的樣貌，所以他們用真實的打扮來就好。」新有菜則表示：「來的話有鳳梨酥我會開心！」
她們也笑說這趟訪台亦是「募集老公中」，2人坦言嚮往結婚，新有菜更開出擇偶條件，她說：「我非常喜歡貓咪，我也有養，所以希望對象不要對貓過敏。」
《TRE台北國際成人展》將於8月4至6日在新北工商展覽中心舉行，此前還會有《AV+年度風雲女優大賞》，時間地點為8月2日在TICC舉辦，屆時會有超過100位女優蒞臨現場，2場活動門票於6月1日在各大通路開賣。